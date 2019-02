Rai 1 streaming o diretta gratis online e in tv, dove vedere Dove vedere Rai 1 in diretta tv o streaming

Alcuni decenni fa la tv era un miraggio per molti italiani. Anni dopo il passaggio dalla tv in bianco e nero alla tv a colori ha segnato una vera e propria rivoluzione. Nel corso degli ultimi decenni tutto si è trasformato. L’oggetto stesso ha cambiato forma ed è diventato multiforme. Oggigiorno parlare di tv significa indistintamente parlare di più supporti tramite cui è possibile visionare, praticamente in ogni luogo, i nostri programmi preferiti. RAI mette a disposizione degli utenti una piattaforma tramite cui è possibile seguire in diretta tutti i programmi in onda, come è avvenuto pochi giorni fa per l’evento del capodanno da Matera. Stiamo parlando di RaiPlay consultabile in rete tramite pc, tablet, smartphone.

Il sito di RaiPlay è fruibile da tutti i browser più diffusi sul mercato: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer (ver. 10 o sup.) e i principali browser su smartphone, tablet iOS, Android e Windows.

Rai 1 streaming e tutti i canali Rai

In alto a sinistra il sito presenta un menu a tendina. Tra le varie voci, per la precisione è la terza a partire dall’alto, c’è la voce “dirette”. A questo punto è possibile scegliere quale canale seguire. Il primo in assoluto è Rai 1. Inoltre tramite lo streaming online offerto gratuitamente dal servizio RaiPlay è possibile guardare Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Storia, Rai Scuola, Rai News, RaiSport 1 e RaiSport 2. Sempre tramite la stessa piattaforma la RAI offre la possibilità di visionare tantissimi programmi da fruire in modalità on-demand. Per visionare i programmi, sempre in maniera gratuita, è richiesta la registrazione.

In più come chiarito sul sito raiplay.it ci sono limitazioni in riferimento a chi si connette dall’estero a causa dei diritti di trasmissione su territorio estero

Rai 1 streaming, app

RaiPlay è anche un’app disponibile sia su iOS che su Android. Tutte le modalità descritte sono complementari a quelle ampiamente note. Tutti sappiamo che Rai 1 è visibile sul primo canale della piattaforma digitale terrestre. E inoltre è possibile seguire Rai 1 sul canale 501 in HD e ancora tramite il decoder Sky.

