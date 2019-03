Ricchi e poveri: canzoni, età e nomi. Chi sono | Ora o mai più Chi sono i Ricchi e poveri

Il gruppo, diventato trio e infine duo, nasce come quartetto, formato da due voci maschili e due voci femminili. I quattro membri erano Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. La caratteristica del quartetto è sempre stata l’intreccio di quattro voci diverse: basso, tenore, contralto e soprano. Il quartetto, appena formatosi, si chiamava “Fama Medium” e si esibiva in diversi locali genovesi. Così vengono ascoltati da Fabrizio De André, il quale decide di fargli fare un provino in un casa discografica milanese ma non va a buon fine. Dopo qualche anno, il gruppo torna a Milano per un’audizione presso una casa discografica diretta da Franco Califano, che diventa subito loro produttore. I quattro cambiano look e nome: diventano i “Ricchi e poveri”.

Ricchi e poveri: sul palco di Sanremo

Nel 1970 salgono per la prima volta sul palco di Sanremo con “La prima cosa bella”e si classificano secondi ma nonostante ciò il brano ha riscontrato molto successo in Italia e non solo. Da quel momento il gruppo salirà sul palco dell’Ariston per altri undici anni. Nello stesso anno, presentano alla Mostra Internazionale di Musica leggera di Venezia il brano “Primo sole, primo fiore”, nel 1974 ritorneranno con la canzone “Amici miei” arrivando terzi.

Ricchi e poveri: i premi vinti all’estero

I Ricchi e poveri hanno riscosso molto successo non solo in Italia, ma anche all’estero: nel 1973 hanno vinto un premio al festival bulgaro Orfeus d’Oro e nel 1977 il gruppo si è dedicato alla conduzione di un programma televisivo svizzero. Dopo un anno hanno partecipato al Festival dell’Eurovisione presentando il brano “Questo amore“.

Ricchi e poveri: il trio

Nel 1981 Marina Occhiena abbandona il gruppo per intraprendere la carriera da solista ma nonostante ciò i Ricchi e Poveri si presentano nuovamente al Festival di Sanremo con “Sarà perché ti amo“: non vinsero quell’edizione ma questo singolo ha avuto successo anche in Francia, Belgio e Germania e ha venduto circa sette milioni di copie. Nel 1985, dopo diverse partecipazioni ma senza mai arrivare primi, vincono il Festival di Sanremo con la canzone “Se m’innamoro” ma riceveranno anche i Telegatti d’argento e un disco di platino. Tra il 1994 e il 1998 intraprendono un tour in tutto il mondo dalla Moldavia agli USA, salendo sui palchi internazionali più famosi. Nel 2012 pubblicano un album con i brani più celebri e quattro nuovi. Tre anni fa il trio è diventato un duo: dopo la perdita del figlio, Franco Gatti ha deciso di lasciare il gruppo e dedicarsi alla famiglia.

Ricchi e poveri: non solo musica

Il gruppo decide di dedicarsi anche alla televisione, li abbiamo visti infatti protagonisti di spot pubblicitari come quello di “Fiesta Snack”. Nel 1971 interpretano una commedia musicale musicale chiamata “Ma il sabato, Signora Lisistrata” e dopo tre anni creano un’operetta televisiva dal titolo “No, no Nanette”. Intraprendono un tour teatrale il quale, nel 1976, li porterà alla vittoria del Biglietto d’oro.

