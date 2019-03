Fausto Leali: età, canzoni e carriera del coach di Ora o mai più Carriera e chi è Fausto Leali

Fausto Leali è nato nel 1944 a Nuvolento, in provincia di Brescia. Fin da piccolo si appassiona al mondo della musica, imparando a suonare la chitarra con il proprio maestro Tullio Romano. All’età di 14 anni riesce ad entrare nell’orchestra di Max Corradini, come professionista, e all’età di 17 anni incide il suo primo 45 giri con il nome di Fausto Denis e scrive la canzone “Amarti così”.

Fausto Leali è uno dei coach del talent show targato Rai, “Ora o mai più“, condotto da Amadeus. Lo accompagnano personaggi del calibro di Donatella Rettore e Marcella Bella.

Gli esordi di Fausto Leali

Nel 1967 incide il brano “A chi”, il quale diventa un grandissimo successo, vendendo oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Leali decide di partecipare a Sanremo nel 1968 con la canzone “Deborah” e sempre nello stesso anno il cantautore duetta con Mina con la canzone “Via di qua”. Nel 1988 scrive “Mi manchi” e “Ti lascerò“,cantata con Anna Oxa e con queste due canzoni Fausto Leali ha raggiunto l’apice della sua carriera. Nel 1994 registra per la Dischi Ricordi l’album “Anima nuda“, pubblicato anche in lingua spagnola col titolo “Alma desnuda” e dopo due anni firma il contratto con la RTI Music e incide un disco dal titolo “Non solo blues“.

Tra musica e tv

Fausto Leali negli ultimi anni si è dedicato anche al mondo della televisione. Nel 2006 ha partecipato al reality “Music Farm” e nel 2012 è stato uno dei concorrenti di “Tale e quale show”. Nel 2016 ha pubblicato l’album “Non solo Leali” e il brano con Francesco De Gregori “Sempre e per sempre”.

La vita privata di Fausto Leali

L’artista ha avuto diverse relazioni: il primo matrimonio con Mirella Gervasio gli ha regalato due figlie, Deborah e Samantha. Dopo qualche anno si lasciarono e nel 1968 Fausto Leali ha sposato la cantante Milena Cantù. Fausto Leali conosce Germana Schena nei primi anni novanta, quando lei ha iniziato a cantare per lui. Lui, però era sposato e lei fidanzata. Dopo più di dieci anni è scoppiato l’amore tra i due e nel 2014 si sposarono, dopo la separazione di Leali dalla Cantù.

