Silvia Salemi: età, sorella e cosa fa oggi | Ora o mai più

Classe 1978, Silvia Salemi, cantante italiana, è tra gli allievi del talent show Ora o mai più condotto da Amadeus su Rai 1 a partire dal 19 gennaio 2019.

Silvia Salemi: l’infanzia difficile e la vita di oggi

Silvia Salemi è una cantautrice italiana, nata in un piccolo paese della Sicilia nel 1978. Diventa celebre per aver vinto il Festival di Castrocaro nel 1995 e il Premio Volare al Festival di Sanremo del 1997. A dieci anni dal suo ultimo disco – periodo che l’artista ha passato con la sua famiglia e le sue figlie piccole – torna sotto i riflettori con l’album 23. Si tratta di un album significativo che rappresenta cosa, e quanto, significhi per Silvia la musica.

Attraverso un’intervista a Storie Italiane nel dicembre 2017 e un’autobiografia, La voce nel cassetto, Silvia Salemi ha fatto luce sul suo passato parlando dell’infanzia difficile. La sua vita è stata segnata dalla drammatica scomparsa della sorella maggiore Laura, morta a soli 5 anni per leucemia. A darle la forza di andare avanti, ammette, è stata la voce della sorella:” In un registratore ho trovato la voce di mia sorella che ora non c’è più e la mia, che avevo perso subito dopo il lutto”.

Il coraggio e l’amore come basi per una solida famiglia

Durante l’infanzia e i periodi difficili, Silvia dice di aver preso atto di quante cose le mancassero in casa tranne l’amore, quello era sempre presente. Sentimentalmente, la cantante è sposata dal 2004 con Gian Marco Innocenti. La coppia ha due figlie, Silvia e Sofia, che sono la ragione dell’allontanamento di Silvia Salemi dai riflettori durato 10 anni: “avere una famiglia e fare la mamma è sempre stata la mia prima vocazione. Crescerle ed esserci per la prima pappa e la prima varicella era per me un dovere, oltre che un onore”.

