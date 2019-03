Jessica Morlacchi a Ora o mai più: carriera e biografia. Chi è Chi è Jessica Morlacchi

Cantava Stai con me (forever), brano che l’ha portata a vincere il Festival a soli tredici anni. Si tratta di Jessica Morlacchi, 31 anni, di Roma. Inizia a cantare da giovanissima nei Gazosa, con cui partecipa nel 2001 al Festival di Sanremo aggiudicandosi il primo posto nella sezione “giovani”.

Jessica Morlacchi: dai Gazosa all’avventura come solista

Nel 2003 lascia i Gazosa e continua la sua carriera esibendosi live in piccoli locali, preferendo evitare il grande pubblico. A 25 anni per Jessica si presenta l’occasione per tornare ad affrontare il pubblico televisivo. Nel 2013 partecipa infatti al talent show The Voice of Italy dove ha l’occasione di rimettersi in gioco mostrando, questa volta, maturità e consapevolezza. Purtroppo non vince il programma e viene eliminata prima della finale ma non si tratta di una sconfitta totale. Jessica Morlacchi torna infatti ad ammaliare il pubblico con la sua voce, conquistando anche i più giovani con le sue hit pop più famose come Ogni giorno di più e Www.Mi piaci tu.

Jessica Morlacchi a Ora o mai più

Dopo anni in cui seguono ospitate in radio e in programmi televisivi come (recentemente) New Generation, nuova proposta sulle orme del programma cult Non è la rai, in cui Jessica invita i giovani talenti a non mollare mai e a non sottovalutare l’importanza dello studio, ritorna ancora una volta sotto i riflettori come protagonista.

Dal 19 gennaio sarà possibile rivedere Jessica Morlacchi sul piccolo schermo grazie al talent show Ora o mai più. Si tratta di un programma, condotto da Amadeus, che ha riscosso un successo tale da ritornare, a soli sette mesi dalla fine della prima edizione con una seconda stagione. Il talent che, si ricorda, si occupa di ridare slancio alle carriere di grandi artisti al momento del tutto o in parte dimenticati, non ha ancora un cast confermato. Nonostante le mancate certezze dei concorrenti, risulta molto probabile la presenza di Jessica Morlacchi.

