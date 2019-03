Davide De Marinis oggi a Ora o mai più, carriera e biografia Chi è Davide De Marinis

Davide De Marinis nasce a Milano nel 1971. Dopo un’adolescenza passata a coltivare con entusiasmo musica e arte, Davide si diploma al Conservatorio e in seguito si laurea all’Accademia di Brera. Il suo successo inizia nel 1997 con il singolo Troppo Bella. Si tratta di un cantautore positivo che cerca di vivere ogni giorno con fiducia, cantando della vita quotidiana: le donne amate, quelle che lo hanno tradito, quelle che ha tradito, la sofferenza, la solitudine e la compagnia.

L’inizio del successo

Troppo bella “segna” l’inizio della notorietà per Davide De Marinis. Si tratta di un successo inaspettato per il cantautore milanese che, nonostante l’improvvisa fama, ha la forza di non cambiare se stesso. Seguono altre canzoni che raccolgono il consenso sia della radio che del pubblico. Nel 2000 tutti i suoi successi vengono raccolti nel suo primo album, Quello che ho, che venderà più di 30.000 copie, seguito l’anno successivo da un secondo, Passo dopo passo. Dopo una pausa presa per metabolizzare le nuove esperienze e rimanere il ragazzo semplice “della porta accanto” tanto amato dal pubblico, Davide ritorna nel 2006 con l’album Come 2 lunedì.

Dopo anni di successo Davide De Marinis torna a scalare le classifiche delle canzoni “hot” dell’estate con un nuovo singolo, Apro e chiudo. Si tratta di una canzone che parla di cambiamento:” Apro e chiudo è una ripartenza anche per me, un modo nuovo di raccontare gli stati emotivi, gli istinti, le paure e i ricordi di tutti noi. Per questo ho voluto dare un segnale di cambiamento anche nel look[…]”.

Nel nuovo inizio, probabile la partecipazione a Ora o mai più

Il cast degli artisti in gara per il talent Ora o mai più non è ancora stata confermata sebbene non manchi molto all’inizio del programma condotto da Amadeus (19 gennaio). Per ora, uno degli artisti più probabili e voluti dal pubblico sarebbe proprio Davide De Marinis. Non resta che aspettare un poco per vedere la conferma o la smentita dell’attesa notizia. Tra i coach, dovrebbero esserci stelle del calibro di Fausto Leali, Donatella Rettore e i Ricchi e Poveri.

