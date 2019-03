Amici 2019: concorrenti, allievi e giudici serale. Quando inizia Cast Amici 2019 serale su Canale 5

Quest’anno Amici 2019 sarà ricco di sorprese e novità.

Il talent show di Maria De Filippi nel mese di gennaio 2019 inizierà la sua fase finale. Durante le puntate trasmesse su Real Time, i professori hanno esaminato tantissimi candidati ed alle fine solo in pochi sono riusciti a superare le selezioni. Dopo i primi pomeridiani la classe è completa. Tuttavia gli allievi hanno dovuto combattere contro molti concorrenti per conservare il proprio posto nella scuola più famosa d’Italia.

Finalmente nella diretta del 1 dicembre 2018 è stata formata la classe completa di Amici. Gli allievi sono stati divisi in due squadre, una capitanata da Giordana ed l’altra da Tish. Novità sembrano esserci anche per quanto riguarda la data del serale e la giuria.

Ma quali saranno i concorrenti e i giudici di Amici 2019?

Amici 2019: quando inizia, i concorrenti e gli allievi

Nel gennaio 2019 Amici si avvicinerà alla sua fase finale.

Oltre ai concorrenti conosciuti durante i casting, altri due ragazzi completano la squadra per una somma totale di 14 allievi di cui 6 sono ballerini e 8 cantanti. I ballerini ammessi ad Amici 2019 dopo numerose sfide ed esibizioni sono: Arianna, Miguel, Mowgli, Marco, ed Anna Maria e Gianmarco che è subentrato dopo una sfida a Giusy.

I cantanti della nuova edizione di Amici saranno invece Giordana, Tish, Mameli, Alberto, Giacomo Eva, Daniel, Jefeo ed Alessandro Casillo. Per quanto riguarda la giuria, quest’anno sarà composta da vecchi e nuovi professori della scuola.

Il serale e la giuria di Amici 2019

Dopo tanti anni, Garrison lascia la giuria di Amici 2019. Al professore Timor Steffens toccherà sostituire l’amato docente. I professori di ballo saranno quindi: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

I docenti di canto saranno invece: Alex Britti, Stash dei The Kolors e Rudy Zerbi. Altra novità riguarda il serale di Amici 2019 andato sempre in onda il sabato. È quasi certo lo spostamento dello spettacolo ad un altro giorno della settimana anche se non si sa ancora quale sia. La prima serata da tempo aveva trasformato il serale mettendo in ombra la gara tra i concorrenti. Il programma quindi potrebbe tornare alle origini e concentrarsi così soprattutto sui ragazzi.

