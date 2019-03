Annalisa Minetti: figli, marito e carriera, chi è | Ora o mai più Chi è Annalisa Minetti e carriera

Annalisa Minetti sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus.

La cantante, modella e atleta para olimpica, è affetta come è noto, da cecità parziale. Oggi ha 42 anni ed è felicemente sposata dal 2016 con Michele Panzarino, suo secondo marito. Dalle prima nozze, con Gennaro Esposito, ha avuto un figlio, Fabio.

Annalisa Minetti: la carriera e gli anni da modella

La Minetti è famosa, oltre che per le sue doti canore, anche per la sua bellezza e femminilità. Da giovanissima ha infatti lavorato come modella e posato per una rivista di fotoromanzi francese. Dopo aver vinto il titolo di Miss Lombardia, nel 1997 è stata candidata per il titolo di Miss Italia, nel medesimo anno di Silvia Toffanin e Mara Carfagna.

La sua carriera da cantante aveva già avuto un parziale inizio nel 1995, quando provò a prendere parte a Sanremo Giovani. Con l’aiuto di suo zio, famoso cantante e artista negli anni Ottanta, riuscì a dare il meglio di sé e ad esibire in pieno il suo talento.

Nel 1998 Annalisa Minetti vince il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con la canzone Senza te o con te, davanti ad Antonella Rettore. Nel 1999 è all’apice del successo. Pubblica infatti il suo secondo album, collaborando con artisti del calibro di Ron, Ivana Spagna ed Eros Ramazzotti.

Annalisa Minetti: la seconda partecipazione a Sanremo e la nascita del primogenito

All’inizio del nuovo millennio, Annalisa inoltre inizia la propria carriera nel mondo dei musical. Il primo spettacolo, musicale a cui prende parte è quello di Beatrice & Isidoro. Nel 2005 torna a Sanremo, questa volta in coppia con Toto Cutugno.

La cattiva notizia della degenerazione della sua malattia alla vista, viene in qualche modo addolcita dalla nascita del suo primo figlio, nato dal matrimonio con il calciatore napoletano Gennaro Esposito.

Il piccolo Fabio, come dirà lei stessa, è stata una delle gioie più grandi della sua vita. Annalisa, inoltre, ha da pochi mesi dato alla luce una bambina, Elena, nata dalle nozze con il suo secondo ed attuale marito, Michele Panzarino.

