Paolo Vallesi oggi: età, canzoni e carriera | Ora o mai più

Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 1964. Nel 1992, raggiunge la notorietà grazie alla canzone La forza della vita. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo ed è uno dei cantautori italiani conosciuti e amati in America Latina e Spagna.

Le sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, come l’olandese e il portoghese e sono state lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz.

Paolo Vallesi: esordi e carriera

Il cantautore fiorentino, ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da bambino, è dall’età di nove anni che Paolo Vallesi studia pianoforte. Ottiene i suoi primi lavori nel mondo della discografia come arrangiatore, muovendosi tra Firenze e Modena. Alla fine degli anni Ottanta, partecipa a Gran Premio – programma televisivo condotto da Pippo Baudo – e al Festival di Castrocaro.

Era il 1989, quando il produttore Dado Parisini lo nota, permettendogli di pubblicare, l’anno seguente, il suo primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, con il quale partecipa a Un disco per l’estate. Nel 1991, partecipa a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendola con il brano Le persone inutili.

A maggio del 1991, viene pubblicato il suo primo album intitolato Paolo Vallesi, che supera le 200 mila copie vendute, facendo vincere al cantate il disco d’oro. Alla fine di quest’anno vince il premio di “rivelazione dell’anno” nel corso del concorso e festival Vota la voce, premio che gli viene consegnato da Claudio Baglioni.

Paolo Vallesi: 200.000 dischi venduti e il suo grande successo La forza della vita

Il cantautore raggiunge la fama nel 1992 con la sua canzone La forza della vita – grandissimo successo degli anni Novanta diventato ormai un classico della musica italiana. La canzone si è classificata terza al Festival di Sanremo dello stesso anno e ha venduto tantissime copie, più di 500 mila, posizionandosi alla prima posizione dei singoli più venduti in Italia.

Paolo Vallesi grazie al successo del singolo La forza della vita vince un disco di platino e trascina le vendite dell’album omonimo. La canzone viene pubblicata in spagnolo sul mercato spagnolo con il titolo La fuerza de la vida.

In questi anni collabora con Eros Ramazzotti, Irene Grandi e Biagio Antonacci e pubblica il suo terzo album: Non mi tradire. Nel 1996 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone Non andare via.

Paolo Vallesi: Gli anni Duemila e il ritorno in tv

Nel 2002 esce Felici di essere, prima raccolta “ufficiale” dei successi di Vallese, con tre brani inediti. Nel 2005, il cantautore fiorentino partecipa al reality show di Italia 1 La talpa. Negli anni successivi partecipa a diversi spettacoli e trasmissioni televisive.

Nel dicembre del 2015 pubblica un nuovo album di inediti intitolato Episodio 1… In questo mondo; un disco arrangiato e scritto da lui stesso che vanta la partecipazione di Enrico Ruggeri nel brano Respirare e del calciatore/allenatore Gennaro Gattuso per un duetto sulle note della canzone Il cantante e il calciatore – un tributo a Andrea Pazzagli, ex portiere del Milan e della Fiorentina, oggi scomparso.

Nel 2017 è stato ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per presentare in anteprima Pace, brano in duetto con Amara e inserito nell’album Un filo senza fine.

Paolo Vallesi, una vita da terzino e padre

Dal 1992, Paolo Vallesi è il terzino sinistro della Nazionale Italiana Cantanti. Dal 1999, Paolo – che si è sposato giovanissimo, all’età di diciotto anni – è padre di Francesco.

