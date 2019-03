Gomorra 4: data uscita, cast e anticipazioni streaming della stagione Quando inizia Gomorra 4

La nuova stagione, la quarta, dell’apprezzata serie Tv Gomorra comincerà il 29 marzo. In totale saranno 12 gli episodi che verranno trasmessi dal canale Sky Atlantic. La serie è una produzione Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film.

Gomorra 4: dopo la morte di Ciro

Insieme all’annuncio è arrivato anche il primo trailer della nuova stagione di Gomorra. La serie ricomincia dallo stesso punto in cui si era interrotta, cioè da quella barca al largo di Napoli dove ha trovato la morte Ciro Di Marzio e Genny è ormai rimasto solo. Sempre nel trailer compaiono, oltre a quello interpretato da Salvatore Esposito, gli altri personaggi protagonisti della serie, Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Artuto Muselli), Valerio (Loris de Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

Insieme all’uscita di scena dell’Immortale, come era soprannominato Ciro nel corso della serie, l’esordio assoluto alla regia dell’attore che lo interpretava. Infatti, Marco D’Amore dirigerà due episodi della serie, il quinto e il sesto. Invece, i primi 4 episodi saranno diretti da Francesca Comencini; si alterneranno dietro la macchina da presa anche Claudio Cupellini (undicesimo e dodicesimo episodio), l’altro debuttante Enrico Rosati (settimo e ottavo) e Ciro Visco (nono e decimo).

Gomorra 4: le anticipazioni sulla trama

Genny Savastano dopo la morte di Ciro non è più lo stesso. Disorientato e sempre più in pericolo, per salvare la sua vita e quella della sua famiglia, andrà a Londra. Nel Regno Unito lo aspettano nuove opportunità anche se il viaggio comprometterà il rapporto con la moglie Azzurra. Nel frattempo, Genny dovrà trovare un accordo con Patrizia mentre al centro di Napoli si stanno imponendo Enzo e Valerio, un successo per niente indolore. La quarta stagione non sarà ambientata solo a Londra ma anche a Bologna e Reggio Emilia.

