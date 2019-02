Paolo Capponi: età e chi è il figlio di Mara Venier. La foto social Figlio Mara Venier, chi è

Per la prima volta, Mara Venier mostra suo figlio sui social. Dalle immagini si capisce che Mara Venier si trovava ancora in Repubblica Domenicana al momento degli scatti. Lì ha passato le vacanze natalizie insieme a tutta la sua famiglia, compreso il figlio Paolo.

Paolo Capponi: la prima volta sui social

Mara Venier è molto seguita su Instagram – circa un milione e trecentomila i suoi follower. Nonostante il successo social, però, è sempre riuscita in qualche modo a mantenere la riservatezza sulla sua famiglia. Rimane comunque molto attiva sul suo profilo insieme al marito il produttore Nicola Carraro (che spesso ne commenta i post). Tra l’altro, non ha mai “nascosto” la primogenita Elisabetta Ferracini che, tra l’altro, apparsa anche in una recente puntata di Domenica In.

Detto ciò, resta vero che solo poche volte è stata vista in pubblico insieme al secondogenito Paolo Capponi. Nato nel 1975, dalla relazione che la Venier ha avuto con il noto attore di polizieschi Pier Paolo Capponi, scomparso di recente, due anni fa, Paolo ha reso la Venier nonna per la seconda volta dopo il primo nipotino avuto da Elisabetta.

Paolo Capponi: il riavvicinamento

Sembra proprio che sia la felicità di condividere il viaggio anche con la famiglia di Paolo, compreso il piccolo Claudio, il motivo della pubblicazione della prima foto social con il figlio. Il post ha avuto un notevole successo, oltre 50mila like, soprattutto tra le fan (molti gli apprezzamenti all’indirizzo di Paolo Capponi).

Bisogna considerare, però, che la felicità mostrata dalla Venier potrebbe riguardare non solo i “successi” come nonna ma anche quelli come mamma. Dopo molte relazioni con personaggi noti (oltre Capponi, Jerry Calà e Renzo Arbore), la Venier ha trovato la stabilità sentimentale solo nel 2006 quando ha sposato Carraro. Nel frattempo, dopo tanti anni di contrasti con Elisabetta, si è ricucito anche il rapporto con Paolo Capponi che, in realtà, ha passato la maggior parte della giovinezza con il padre e la sua compagna.

