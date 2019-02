Michele Pecora oggi: carriera e biografia. Chi è | Ora o mai più Chi è Michele Pecora di Ora o mai più

Michele Pecora è nato ad Ancona il 6 ottobre 1957 nel 1970 si trasferisce a Falconara Marittima e proprio lì inizierà a partecipare a un corso di chitarra classica. Dopo sette anni decide di iscriversi al Festival di Castrocaro e grazie al brano La mia casa, vincerà il concorso. Dopo questa vittoria inizia così la sua carriera: firmerà un contratto presso una della case discografiche più note, la Warner Bros Records, nella quale inciderà “Era lei” canzone che ha ottenuto grande successo.

Michele Pecora: gli incontri con i grandi artisti

Nel 1980 partecipa al Festivalbar, con la canzone scritta da Zucchero “Te ne vai” e nello stesso anno scrive, con la collaborazione di Franco Battiato e Giusto Pio “Dormirai, canterai, ballerò”. Dopo cinque anni, il suo nuovo singolo “Me ne andrò” riscuote molto successo ma decide poi di dedicarsi anche all’attività di autore: scrive per Barbara Cola, Laura Luca e Lighea, che presenta la canzone “Rivoglio la mia vita” al Festival di Sanremo del 1995.

Michele Pecora: due canzoni molto simili

Nel 1998 Michele Pecora trova delle somiglianze, sia per la musica che per il ritornello, tra la canzone di Zucchero Fornaciari “Blu” la sua “Era lei“. Pecora cita in giudizio Zucchero, il suo co-autore Pasquale Panella e la casa discografica Universal Music Group e dopo quattro anni di causa la sentenza ha definito l’ assoluzione di Zucchero del co-autore e della casa discografica.

Michele Pecora: dalla musica alla tv

Michele Pecora, non contento della sua carriera da cantante da autore, decide di intraprendere l’attività di direttore d’orchestra. Grazie a questa nuova attività ha collaborato con molti artisti tra cui Ron, Peppino Di Capri, Ivana Spagna, Riccardo Fogli. È stato ospite di diversi programmi televisivi ed è anche stato giudice, lavorando accanto a personaggi famosi come Mara Maionchi al talent show “Ora o mai più“.

