Contributi Inps 2019: estratto conto integrato ECI, vantaggi e cos’è ECI contributi Inps, i vantaggi

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da tempo è impegnata nel predisporre iniziative con cui sia facilitato l’accesso alle informazioni da parte degli utenti. Insiste in questo ambito il messaggio n. 4811 del 21 dicembre 2018 che ha per oggetto la “Estensione del servizio “Estratto Conto Integrato” alla platea degli iscritti non ancora abilitati con contribuzione mista versata nella Gestione privata, pubblica o presso Enti previdenziali privatizzati”. Qui è possibile scaricare e consultare la versione integrale del documento Inps.

Contributi Inps, estensione definitiva del servizio “Estratto Conto Integrato”

In sintesi l’Inps, col messaggio in questione, comunica l’estensione del servizio di “Estratto Conto Integrato” ad ogni lavoratore a favore del quale risulti accreditato almeno un contributo in una o più Gestioni o Enti previdenziali. Cosa è l’E.C.I.? Una modalità, di cui abbiamo parlato anche in altri nostri articoli, data al cittadino per verificare on-line i dati relativi alla propria posizione contributiva complessiva maturata presso i vari enti previdenziali. Il servizio è stato attivato, in forma sperimentale, sin dal 2011. Gradualmente è stato avviato prima per un campione di 100.000 persone e successivamente aumentato ad 1 milione di lavoratori. E oggi, all’intera platea di lavoratori con contribuzione mista. Come e perché è stato possibile ampliare ulteriormente la platea a cui consentire l’accesso all’E.C.I.?

Grazie – spiega l’Inps – alla “avvenuta migrazione, nei nuovi sistemi informatici, della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, anche in un quadro di progressiva sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti all’ex INPDAP”.

Contributi Inps, tramite E.C.I. è possibile inviare segnalazioni su eventuali inesattezze

Sempre nel messaggio è possibile rileggere alcune modalità di funzionamento del sistema E.C.I.

Tra queste per esempio il fatto che “contiene le informazioni relative ai periodi assicurativi esposte in ordine cronologico”. Oppure a proposito dell’invio delle segnalazioni E.C.I. il fatto che la “procedura, oltre alla visualizzazione e alla stampa della posizione assicurativa, consente la segnalazione delle inesattezze e/o incongruenze eventualmente riscontrate ovvero l’invio, sempre in via telematica, agli Enti di previdenza competenti delle richieste di variazione della propria posizione assicurativa”.

