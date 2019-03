Aggiornamento Android 9 2019: dispositivi idonei e versione beta Android 9: aggiornamento 2019 i dispositivi idonei

Vi abbiamo parlato già numerose volte dell’aggiornamento che vedeva protagonista il sistema operativo Android oramai giunto alla versione 9 Pie. In questo articolo elencheremo nel dettaglio tutti i tipi di dispositivi idonei a ricevere l’aggiornamento nel corso del 2019.

Aggiornamento Android 9 2019: i nomi dei devices che aggiorneranno a 9 Pie

I nomi dei dispositivi che potranno supportare l’aggiornamento ad Android 9 Pie sono finalmente disponibili. Il team che lavora al sistema operativo ha rilasciato la versione Android 8 Oreo a fine 2017. Siamo giunti oramai nel 2019: quindi, come da programma, è disponibile l’elenco degli smartphone che potranno usufruire di questa nuova versione. Nella lista si trovano sia i devices compatibili sia quelli che stanno per effettuare il passaggio vero e proprio.

Partiamo dalla Nokia: la Nokia dal modello 1 al modello 8 risulta idonea a supportare questo aggiornamento. Discorso ben diverso invece quello che riguarda i dispositivi Sony Xperia. I modelli che vanno dall’XZ3 all’XZS sono adatti a supportare questo aggiornamento. Al contrario, i modelli L2, X, XA1 e XZ non potranno ricevere l’update. Vediamo ora gli altri marchi e i relativi modelli.

Aggiornamento Android 9 2019: gli altri modelli idonei

La Xiaomi risulta già molto competitiva e avanti anche nella tecnologia dei propri smartphone. Quasi tutti infatti riescono a supportare l’aggiornamento, eccezione fatta per i modelli Redmi 5, Redmi Note, Mi Max, Mi Mix, Mi 5 e Mi Note. Huawei, LG e One Plus risultano i più avanti. Tutti i dispositivi, tranne alcuni del marchio LG comunque molto datati, riescono ad aggiornare alla versione Android 9 Pie. Anche Google è pronta con tutti i dispositivi di ultima generazione a passare ad Android mentre Samsung dal modello S7 a scendere fino al Galaxy J del 2017 non supporta l’update.

Francesco Somma

