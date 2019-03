Alberto Urso di Amici 2019: Instagram, fidanzata ed età. Chi è Chi è Alberto Urso di Amici 2019

Quando fece la sua prima apparizione in TV, Alberto Urso aveva solo 13 anni, un viso dolce e una voce incredibile. Ora se si guarda il suo profilo Instagram sembra si stia parlando di un semplice ennesimo “fisicato”, almeno finché non posta foto con artisti famosi come Katia Ricciarelli per ricordarci che, in realtà, è tanto altro.

Sembra che Urso stia avendo un flirt con Tish all’interno della scuola di Amici.

Alberto Urso, gli studi e la partecipazione a Ti lascio una canzone

Nasce a Messina il 23 luglio 1997 (21 anni). Alberto Urso partecipa nel 2010, a soli 13 anni, al programma condotto da Antonella Clerici Ti lascio una canzone come cantante lirico. Nel corso di quell’esperienza arriva a duettare sulle note di Tu che m’hai preso il cuor con Gianni Morandi. Dopo la fine del programma, Alberto continua i suoi studi diplomandosi in teoria e solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti e conseguendo poi alla Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Prediligendo il genere musicale jazz, oltre al canto Alberto Urso ha studiato anche sax, pianoforte e percussioni.

Una voce capace di ammaliare tutti i cuori, anche quelli più difficil

Alberto Urso torna in televisione partecipando a un altro reality. Questa volta si tratta della scuola Amici di Maria De Filippi (18esima edizione). Dopo i casting, Alberto canta per conquistare un banco dentro la scuola. Nella puntata andata in onda sabato 1 dicembre si presenta con O sole mio. Tale è il consenso dei maestri che non solo si guadagna un banco ma si decide di aggiungerne uno in più per lui ai 12 previsti. Anche Alessandra Celentano dimostra di apprezzare le doti canore del giovane, commentando a seguito della sua esibizione in questo modo: “Sono molto contenta che ci sia un cantante lirico con tanto studio alle spalle”.

Insomma, Amici 18 con le interessanti new entry nel corpo docente come Alex Britti, Stash e il coreografo di fama internazionale Timor Steffens sommate ai talenti come quello di Alberto Urso, si presenta come un’edizione con molto potenziale.

