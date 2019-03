Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019: biografia ed età. Chi è la ballerina Chi è Anna Maria Ciccarelli ad Amici

Anna Maria Ciccarelli è una delle ultime allieve a entrare a far parte della 18esima edizione di Amici. La ballerina ha infatti ottenuto un banco immediato da parte delle due commissioni del talent show. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul giovane talento.

Anna Maria Ciccarelli: il nuovo talento della danza ad Amici 2019

Anna Maria è un giovane talento, ha 18 anni e origine napoletane. Proviene infatti da Giugliano, in provincia di Napoli. Ha sostenuto la prova che avrebbe decretato il suo ingresso nella classe di Amici oppure l’uscita dal programma, presentandosi con un assolo tutto suo. Dalla sua esibizione, che ha già messo in guardia i compagni avversari, è emersa una formazione sia classica che moderna. Sin da piccolissima Anna Maria Ciccarelli ha alimentato la sua passione per il ballo, cercando di svilupparla e trasformarla in un lavoro.

Dal teatro San Carlo, fino al International Dance Competition

L’esperienza ad Amici 2019 non sarà la sua “prima più importante”. La giovane ha già calcato diversi palcoscenici di cui uno dei più famosi al mondo appartenente al teatro San Carlo di Napoli. Inoltre, durante la prestigiosa manifestazione International Dance Competition di Spoleto 2018 si è aggiudicata il terzo posto interpretando il personaggio di Giselle. La giovane età contribuisce a rendere Anna Maria molto attiva sui social, dove spesso pubblica foto delle sue esibizioni e dei suoi personaggi prima di una performance.

Stiamo quindi parlando di un grande, ancor di più perché giovane e fresco, talento della danza. Sicuramente la sua presenza porterà un po’ di pepe all’interno della scuola di Amici. Sebbene i suoi compagni di ballo abbiamo assistito un po’ timorosi alla sua prova d’ingresso, di certo non rimarranno fermi a guardare e la gara porterà avanti con sé della sana competizione sia durante le puntate che nella convivenza all’interno della scuola. Clicca qui, per conoscere tutti i nuovi professori della scuola.

