Mowgli Amici 2019: età, vita privata e carriera. Chi è il ballerino Chi è Mowgli ad Amici 2019

Tra i ballerini della nuova edizione di Amici 2019 si è messo in luce senza dubbio Mowgli. La scuola di Amici 18 è giunta al completo, sono 19 gli alunni ammessi, di cui 12 cantanti e 9 ballerini. Ogni settimana gli allievi si sfideranno esibendosi fino a che i migliori arriveranno alla fase del “serale” in cui si giocheranno la vittoria. Tante sono state le novità per questa edizione, dalle new entry tra i maestri, alla partecipazione di un cantante lirico con anni di studio alle spalle (Alberto Urso) a cui si aggiunge anche la presenza di Mowgli, primo e solo breaker a entrare nella famosa scuola. Scopriamo di più.

Chi è Mowgli, il primo breaker ad entrare nella nota scuola di Amici

Cristian Bilardi è Mowgli (nome d’arte), ha 22 anni e viene da Reggio Calabria. Come tanti ballerini, Cristian scopre sin da piccolo la sua passione per la danza. Ha partecipato a diversi concorsi per il breaker più bravo d’Italia e attualmente è il campione in carica, per la sezione italiana, Red Bull BC One, gara importante per il suo settore di danza (la breakdance). Nonostante la giovane età, ad oggi è uno dei maestri più bravi di breakdance. Ha infatti avuto successo nel trasformare una passione in un lavoro aprendo una scuola di breakdance con il fratello maggiore Giancarlo (28 anni). Questo tipo di danza si propone come alternativa ai classici sport maschili, calcio e basket, ma non solo. L’obiettivo di Cristian e suo fratello è infatti quello di riuscire ad allontanare i ragazzi del suo paese dai pericoli della strada e delle cattive amicizie.

Cristian Bilardi, persona riservata

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa ben poco. Il breaker è infatti attivo sui social e ha un profilo pubblico su Instagram ma non è solito pubblicare scatti privati. Ora per lui inizia una nuova avventura, quella ad Amici, che darà sicuramente modo al giovane di farsi conoscere e lancerà una ventata d’aria fresca all’interno del programma.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM