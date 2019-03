Alessandra Celentano: età, genitori e altezza. Chi è ad Amici 2019 Chi è Alessandra Celentano la nipote di Adriano

Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 Novembre 1966, nipote del celebre cantante Adriano Celentano, è alta 175 centimetri. Fin da piccola si appassiona al mondo della danza e si inscrive a un corso professionale a Reggio Emilia. Alessandra Celentano ha inoltre l’opportunità di studiare presso l’Opera di Stato di Budapest, grazie alla borsa di studio.

Alessandra Celentano: l’inizio della carriera

A metà degli anni ’80 la Celentano diventata prima ballerina della compagnia ‘Aterballetto’ e interpreta ruoli importanti in diverse coreografie dirette dai più celebri artisti di quegli anni: è stata la protagonista di “Romeo e Giulietta” e ha ballato con Alessandra Ferri, Vladimir Derevianko e Julio Bocca. Mentre lavorava presso la compagnia, Alessandra Celentano ha conosciuto Gheoghe Iancu, il quale ha permesso ad Alessandra di ballare con lui e diventare sua assistente alla coreografia.

Alessandra Celentano: insegnante nei teatri più prestigiosi

Negli anni ’90 ha ballato in alcune opere teatrali fra cui “Sogno di una notte di mezza estate” e dopo qualche anno è diventata insegnante presso il “Teatro Alla Scala” di Milano, presso il “Teatro dell’Opera di Roma” e al “Teatro San Carlo di Napoli”. Da quando ha iniziato a lavorare come insegnante, è stata invitata presso altri teatri internazionali, lavorando così con Carla Fracci, Roberto Bolle, Manuel Legris ed è stata inoltre il direttore artistico dello spettacolo “Anbeta e Josè“.

Alessandra Celentano: la carriera in televisione

La Celentano diventa dal 2002 insegnante e coreografa presso il programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. È considerata dai suoi colleghi e dagli allievi della scuola di Amici la professoressa più rigida e temibile: con i suoi allievi è molto severa e pretende il massimo impegno durante le lezioni di danza. Nel 2016 è entrata a far parte del cast “Selfie le cose cambiano”, condotto da Simona Ventura. In questo programma svolge un ruolo diverso dal solito: è mentore per tutti coloro che vogliono cambiare il loro aspetto fisico e si sottopongono a interventi di chirurgia estetica.

Alessandra Celentano: la vita privata

Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con Angelo Trementozzi, analista finanziario e insegnante di karate ma non ha mai avuto figli. Solo dopo cinque anni i due si sono separati. Alessandra ha avuto una malattia, tipica dei ballerini, la sindrome dell’alluce rigido. Questa malattia colpisce le articolazioni del primo dito del piede e comporta dolori forti. Si è sottoposta a due interventi e ha dichiarato che il dolore è diminuito ma che non potrà più ballare.

