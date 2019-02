Gratta e vinci vincenti 2019: come vincere e probabilità. I segreti

Dopo l’estrazione dei premi più ricchi della Lotteria Italia 2019 nel corso della trasmissione“I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus molti italiani sognano di vincere col gioco. E sono tantissimi gli italiani che nel corso dell’anno tentano la fortuna con i gratta e vinci. C’è subito da sottolineare che esiste – e i numeri in tal senso la dicono lunga – un rischio di incorrere in quella che prende il nome di ludopatia. Pertanto è consigliabile avere un approccio di massima responsabilità ed evitare a tutti i costi che il gioco possa trasformarsi in una dipendenza.

Gratta e vinci, come (provare) a vincere

Poche settimane fa il quotidiano Libero ha pubblicato alcune informazioni relative ad uno dei giochi con gratta e vinci in circolazione. Stando a quanto pubblicato dalla testata esisterebbero modi per riconoscere biglietti vincenti de “Il Milionario”. Quali sono? Secondo quanto riportato hanno scarsa probabilità di vincita il primo e l’ultimo numero del blocchetto.

Mentre, mai come in questa occasione il condizionale è d’obbligo, sarebbero più alte le possibilità di successo con i numeri che vanno dallo 001 allo 031.

Sono state indicati, nello stesso articolo, codici e sigle corrispondenti a vincite. CN% indicherebbe 5 euro, DCC 10 euro, QNN 15 euro, VNT 20 euro, VNC 25 euro, QQC 50 euro, CNT 100 euro e QQN 500 euro. Le altre serie sarebbero invece non vincenti.

Infine – sempre secondo quanto scritto da Libero – i biglietti vincenti presenterebbero piccole macchie. Imperfezioni con piccoli difetti di stampa. Un qualcosa che aiuta a riconoscere il biglietto presumibilmente fortunato.

“A questo proposito attenzione anche alla presenza di piccole crocette nere posizionate accanto al numero di serie. I biglietti che le possiedono sono quasi sicuramente vincenti”.

Da parte nostra in conclusione ci sentiamo nuovamente di raccomandare massima cautela. Infatti affidarsi al gioco magari nella speranza di diventare milionari rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang.

