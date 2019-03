Isee 2019 Inps: documenti necessari, scadenza e redditi. Novità in vigore Novità Isee precompilato 2019 e documenti

Segnatevi questa data sul calendario: 15 gennaio 2019. In questo giorno, infatti, scadono i modelli Isee 2018. Quindi, per ottenere i nuovi modelli Isee 2019 bisognerà presentare nuova domanda tramite rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Questo può avvenire solo previa presentazione di alcuni documenti necessari per farsi rilasciare la nuova DSU per l’anno in corso.

Isee 2019: a cosa serve

La documentazione richiesta andrà presentata all’Inps, oppure al commercialista o ancora al Caf e servirà a calcolare tutti i dati e le informazioni utili per stabilire la situazione reddituale e patrimoniale legata al possesso di beni immobiliari e mobiliari. Quest’anno il modello Isee 2019 riveste una particolare importanza, perché l’indicatore sarà utile per chiedere, oltre ad alcune agevolazioni e benefici fiscali, anche i tanto attesi reddito e pensione di cittadinanza.

Il modello Isee 2019 può essere presentato da qualsiasi tipo di cittadino al fine di ottenere alcune agevolazioni di tipo fiscale. Per la compilazione e la presentazione della DSU per il nuovo Isee 2019, ci sono diversi canali. Infatti ci si potrà rivolgere all’Ente che eroga la prestazione annuale, oppure al Comune. Altrimenti ci si potrà rivolgere a Caf e Patronati, senza dimenticare la possibilità di farlo online presso l’Inps, recandosi nella sezione Servizi Online – Servizi per il Cittadino.

Isee 2019: validità

Ricordiamo che il nuovo Isee 2019 avrà, come di consueto, una validità di 12 mesi. Una novità importante quest’anno riguarda il termine ultimo entro il quale effettuare il rinnovo, che non sarà più a partire dal 16 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si fa richiesta, bensì dal 1° settembre. Questo significa che l’Isee 2019 sarà valido fino al 31 agosto 2019.

Isee 2019: documenti da presentare

I documenti da presentare per ogni singolo componente della famiglia al fine di ottenere il nuovo Isee 2019 sono i seguenti.

Documento d’identità;

Codice fiscale;

Stato di famiglia;

Ultima dichiarazione dei redditi;

Certificazione Unica;

Saldo contabile deposito bancario o postale e giacenza media del conto corrente;

Patrimonio immobiliare ed eventuale contratto d’affitto;

Eventuali titoli o quote azionarie possedute.

Eventuale certificato d’invalidità e documentazione che certifica disabilità, nonché eventuali spese sostenute per l’assistenza o ricoveri in strutture ospedaliere;

Tali documenti serviranno per il calcolo Isee. E quindi per individuare la categoria reddituale a cui appartiene il nucleo familiare, da cui dipende la possibile erogazione dei benefici previsti e delle agevolazioni richieste.

