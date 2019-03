Luca Laurenti: nipote, figlio e moglie. La carriera con Bonolis Carriera e vita privata Luca Laurenti

Luca Laurenti è nato a Roma il 29 aprile del 1963. Alto 1 metro e 79 centimetri è conosciutissimo dal pubblico televisivo italiano. La sua è una lunghissima carriera iniziata nel 1988 in un programma tv con Gianni Ippoliti. Laurenti da molti anni lavora in tv al fianco di un altro personaggio apprezzatissimo dagli italiani: Paolo Bonolis. Si può certamente dire, vista la durata del sodalizio artistico ed umano, che Laurenti e Bonolis rappresentino una delle più note coppie della tv italiana. Lunedì 7 gennaio 2019 tornano su Canale 5 con la nuova edizione del programma “Avanti un altro”, un game show in cui Laurenti si esibisce al fianco di Bonolis con gag ed imitazioni.

Luca Laurenti, la carriera

La carriera di Laurenti è lunga e abbastanza variegata. Infatti sbaglia chi pensa che l’artista abbia sempre e solo collaborato con Bonolis. Infatti Luca Laurenti è stato conduttore radiofonico: protagonista del programma di Radio Deejay “Baldini Ama Laurenti” con Baldini e Amadeus. Ha inoltre partecipato ad un altro format andato in onda su Radio Capital. Ha prestato la voce come doppiatore sia in prodotti della Disney che della fortunata serie dei Simpson. Dal punto di vista televisivo Buona Domenica, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan? e Striscia la notizia sono solo alcuni dei programmi di successo a cui ha contribuito. Non mancano nella carriera di Luca Laurenti il cinema (ha lavorato in vari film), la musica (“Nudo nel Mondo”è il titolo del suo album) e la pubblicità con i famosi spot per una nota marca di caffè.

Luca Laurenti: nipote, figlio e moglie

Luca Laurenti è sposato dal 1994 con Raffaella Ferrari. E a far conoscere i due l’onnipresente Bonolis che di Laurenti è molto amico. Laurenti e Raffaella Ferrari hanno un figlio di nome Andrea nato nel 1997. Da qualche tempo a seguire le orme dello zio, nel campo artistico, c’è sua nipote: la giovanissima Iris Ferrari che si sta facendo largo come youtuber. Ecco le parole con cui si presenta sulla piattaforma mondiale di condivisione video.

Ciao unicorni!🦄 Mi chiamo Iris, ho 15 anni e vivo a Milano. Ho aperto questo canale YouTube per sconfiggere la mia timidezza e condividere le mie opinioni con chiunque abbia voglia di ascoltarmi, quindi seguitemi anche voi per far parte di questa fantastica famiglia!♡ #TeamUnicorni

