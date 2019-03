Gianmarco Galati di Amici 2019: età, carriera e vita privata. Chi è Chi è Gianmarco Galati

Durante la puntata di “Amici”, andata in onda sabato 15 dicembre, Gianmarco Galati ha affrontato e vinto una sfida contro la ballerina Giusy. Il ragazzo aveva già partecipato ai casting di ottobre, ma non riuscì a passare l’ultima fase che consente l’accesso. Adesso, però, è diventato ufficialmente un concorrente del talent show condotto da Maria De Filippi. Dovrà lavorare duramente e con impegno per arrivare alla fase del Serale e, in tal caso, vincere il programma.

Chi è Gianmarco Galati, il nuovo ballerino di Amici 2019

Gianmarco Galati è un ragazzo di 18 anni e vive a Roma. Ha iniziato a frequentare lezione di ballo latino-americano fin da bambino e da cinque anni studia danza classica, moderna e contemporanea. Oltre la danza, Gianmarco, ama anche lo sport, è un tifoso della Roma e la sua bellezza e il suo fisico statuario gli hanno permesso di lavorare nel mondo della moda. Ma il ballerino ha deciso di fare della sua passione, nonché la danza, il suo lavoro futuro infatti sfrutterà al meglio questa nuova esperienza ad Amici 2019. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli sulla nuova edizione del talent.

La conquista del banco grazie alla sfida con Giusy

Come detto prima, Gianmarco è entrato a far parte della scuola di Amici da poche settimane. Durante la sfida contro un’altra ballerina, Giusy, il bel ragazzo ha conquistato tutti i professori, da Veronica Peparini a Timor Steffens. Anche la professoressa Alessandra Celentano, la quale difficilmente esprime giudizi positivi e per è anche la docente più temuta tra tutti, è rimasta stupita per la coreografia del ballerino. Gianmarco, infatti, si è presentato come un ballerino latino-americano ma ha deciso di ballare anche una coreografia di danza classica e la professoressa Celentano è rimasta a bocca aperta per la sua versatilità: ha apprezzato il fatto che un ballerino latino-americano si sia cimentato in una disciplina diversa e che lo abbia fatto con un ottimo risultato.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM