Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente

Vi siete mai chiesti quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: quanto guadagna e qual è il suo reddito.

Quanto guadagna Sergio Mattarella: i costi della Presidenza della Repubblica

Quando prendiamo in considerazione lo stipendio di un Presidente della Repubblica non possiamo fare solo esclusivo riferimento alla figura del Presidente. Ma dobbiamo tenere in considerazione anche il costo complessivo della Presidenza della Repubblica. Diventano così diversi e più alti i costi di mantenimento relativi alle attività e alle personalità che garantiscono la rappresentanza della più alta carica dello Stato. Tra queste voci infatti troviamo: i costi per il mantenimento del palazzo del Quirinale, le altre residenze del Presidente, la sua scorta personale e il costo dei numerosi collaboratori che assicurano al Presidente lo svolgimento pieno delle sue funzioni senza nessun tipo di impedimento.

Quanto guadagna Sergio Mattarella e quanto guadagnano gli altri capi di Stato

La spesa annuale del Quirinale ammonta a circa 224 milioni di euro, quasi 613 mila euro al giorno. Si deve anche dire però che il 90% di queste spese sostiene gli stipendi di chi lavora o ha lavorato presso il Quirinale stesso. Per quanto riguarda la sola indennità del Presidente della Repubblica, essa ammonta a 239.000 €, ovvero 18.900 € al mese. Per quanto concerne gli altri Capi di Stato troviamo tra i più stipendiati il Cancelliere della Germania con 289,000 €, il Presidente della Repubblica francese con 230,000 € e il Presidente degli Stati Uniti d’America che guadagna 313,000 €. Con lo stipendio più basso invece, al primo posto, il Presidente della Repubblica popolare cinese con 22,000 € all’anno e il Presidente della Federazione Russa con 84,000 €.

Quanto guadagna Sergio Mattarella e a cosa rinuncia

Infine è opportuno, per completezza di informazioni, segnalare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinuncia sia alla pensione maturata in qualità di professore universitario e sia al vitalizio da parlamentare.

Per la precisione Grasso “in quanto parlamentare a vita – scriveva Giovanni Grasso in qualità di consigliere per la stampa del presidente della Repubblica in una replica al quotidiano Il Giornale – non potrà percepire pensione o vitalizio quale ex deputato”. L’ammontare corrispondente alla pensione da professore universitario è ogni mese “integralmente detratto dalla retribuzione del presidente della Repubblica”.

Francesco Somma

