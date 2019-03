Stash Amici 2019: altezza, nome e fidanzata. Chi è il coach Nome Stash e chi è il coach

Il 7 luglio 1989, a Caserta, nasce Antonio Stash Fiordispino, noto semplicemente come Stash. Il cantante è tra i coach di canto per la 18esima edizione di Amici, condotto dalla sempreverde Maria De Filippi. Programma alla quale lui stesso ha partecipato assieme alla sua band, i The Kolors (nel 2015) aggiudicandosi la vittoria. Un’esperienza, quella al talent show (qui, do vedere le puntate della nuova edizione), non sempre apprezzata dal grande pubblico ma definita da Stash “una gavetta vera. In sei mesi abbiamo fatto quello che avremmo fatto fuori in quattro anni”.

Tra gli altri coach, spicca la presenza di Alex Britti e Timor Steffens.

Stash e i The Kolors prima di Amici: gli inizi

Da sempre appassionato di musica, nel 2010 fonda assieme al cugino Alex Fiordispino e Daniele Mona una band, i The Kolors. Il gruppo si esibisce nei locali milanesi e diventa resident band del locale “Le Scimmie” di Milano. Nello stesso anno (2011) incidono il loro primo inedito, I don’t give a funk, per essere scelti come apripista ai concerti in Italia di Paolo Nutini. Nel maggio del 2014 pubblicano il loro primo album I want. La vera occasione per far conoscere se stessi e la propria musica arriva l’anno successivo con la partecipazione ad Amici 14. Dopo la vittoria ad Amici sono tanti i successi e arrivano anche i riconoscimenti. Nel 2016 la band viene premiata sul palco di TIMmusic on Stage Awards come “miglior look CapelliMania”, “talento italiano del futuro” e “migliore fanbase”. Ai Wind Music Awards, invece, ricevono il Premio Singolo Platino per Everytime. A maggio 2017 è uscito il loro terzo album, You.

Vita privata: un nuovo amore per Stash?

Nel 2017, dopo la pubblicazione del loro terzo anno, la relazione tra Stash e la sua compagna da dieci anni, Carmen, giunge al termine. La vita sentimentale del cantante torna poi ad alimentare il gossip nel febbraio del 2018 quando, in una puntata di Pomeriggio Cinque, si discute della possibile nuova fidanzata del cantante. Secondo alcune fonti, il ragazzo si sarebbe fidanzato con Rosanna, conosciuta non perché appartenente al mondo dello spettacolo ma perché ex fidanzata di Raffaello Tonon. A unirli, la passione per la musica e le origini campane.

