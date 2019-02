Rudy Zerbi: moglie, età, padre e madre. Chi è il coach | Amici 2019 Chi è Rudy Zerbi e vita privata

Produttore discografico, conduttore televisivo e radiofonico e giudice in diversi talent, Rudy Zerbi è una figura molto nota nel mondo dello spettacolo. Un personaggio che ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, definita “sconvolgente”, che lo ha legato a 30 anni al conduttore televisivo Davide Mengacci.

La vita privata e la sconvolgente scoperta del padre biologico

Rudy (Rodolfo) Zerbi nasce il 3 febbraio 1969 a Lodi. Sua madre, Luciana Ciana, rimane incinta giovanissima e nasconde al figlio la verità sul suo vero padre fino a quando, malata di cancro, decide di confessarglielo. Nella sua vita Rudy ha avuto tre padri: il primo, Giorgio Ciana, è l’uomo che l’ha cresciuto. Il secondo, Roberto Zerbi, è stato il primo marito di sua madre che lo ha adottato dandogli il suo cognome. Infine, Davide Mengacci è il suo padre biologico. I due si sono conosciuti a una festa, quando erano già l’uno padre e l’altro nonno.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il produttore è al momento legato a Maria Soledad Temporini dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Leo, nel 2015. I primi due, Tommaso e Luca, li ha avuti dalla prima moglie Simona, mentre con la seconda moglie Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi) ha avuto il terzo figlio, Edoardo.

La carriera di Rudy Zerbi e lo storico ruolo di giudice ad Amici

Sebbene siano diversi i talent in cui ha partecipato nel ruolo di giudice, rimane storica la sua presenza ad Amici , condotto come ogni anno dalla storica “matrona”,Maria De Filippi. In quel contesto, infatti, inizia a dedicarsi alla televisione presentandosi come un giudice molto critico, ironico e spesso irriverente. Un ruolo che continua ad occupare tutt’ora in quanto si riconferma tra i coach anche per questa edizione di Amici 2019. Nonostante il gossip, la vita e la carriera di Rudy Zerbi sembrano andare a gonfie vele ora. Di recente ha anche pubblicato un libro “Se non sbagli non sai che ti perdi. 13 consigli per chi non vuole smettere di sognare” assieme alla collega Mara Maionchi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM