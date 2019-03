Veronica Peparini: età, fidanzato e altezza. La carriera della ballerina Chi è Veronica Peparini

Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio del 1971, è una coreografa e ballerina italiana. Veronica Peparini è alta un metro e settanta centimetri e pesa circa sessanta chili. Ha i capelli biodi e gli occhi marroni.

Cresciuta in una famiglia di artisti con la danza nel sangue (suo fratello Giuliano Peparini è uno stimatissimo coreografo) inizia a ballare all’età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, per poi continuare e perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero.

Veronica come ballerina partecipa a diversi show musicali, nazionali e internazionali, lavorando con artisti del calibro di: Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia.

Veronica Peparini, carriera: da ballerina a coreografa di fama internazionale

All’età di 34 anni, Veronica Peparini inizia a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu. Come coreografa ha lavorato per Franco Dragone – il creatore dei più impressionanti spettacoli del Cirque du Soleil – curando diversi show: “Taboo” (Macao), “Zain” (Portogallo), “The Indian Wedding” (Venezia) e “Cutty Sark” (Spagna).

Nel 2007, la ballerina romana coreografa Il principe della gioventù del maestro vincitore di Grammy, Oscar e David di Donatello, Riz Ortolani. Nel 2009, è la coreografa del tour di Tiziano Ferro “Alla Mia Età 2009” e del tour dei Velvet “Le Cose Cambiano”. Veronica Peparini è anche la coreografa del video Non mi ami di Giorgia.

Dal 2013 è docente di ballo e coreografa della scuola di “Amici di Maria De Filippi“. In questo stesso anno è la coreografa e Local Director della nuova produzione di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo sotto la regia del fratello Giuliano. Grazie a questo spettacolo, Veronica vince il premio nella categoria “Migliori coreografie” agli Oscar del Musical 2015.

Come coreografa, Veronica, oltre che per Amici, in televisione ha lavorato a tre edizioni di Miss Italia e al programma Top of The Pops di Raidue. Nel 2016, con Alessandra Amoroso, lavora alla realizzazione del videoclip Vivere a colori e delle coreografie del tour omonimo.

Veronica Peparini, galeotto fu…

Veronica Peparini è madre di due figli, Daniele e Olivia, avuti da Fabrizio Prolli (insegnante e assistente di ballo). La bellissima coreografa, quarantottenne, pare abbia, dallo scorso agosto, una nuova relazione, un nuovo fidanzato. Gli indizi si accumulano sui social.

Veronica Peparini e Andreas Muller – ballerino e vincitore della sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi – sono praticamente usciti allo scoperto. I due hanno festeggiato insieme l’arrivo del nuovo anno a casa della coreografa romana.

Ad alimentare il gossip ci hanno pensato le foto di qualche giorno fa postate rispettivamente da Andreas e Veronica sui profili Instagram. Lui ha pubblicato una foto e un video di una cagnolina; Veronica ha postato una foto in cui tiene la “coccoletta” sulle gambe. Un nuovo arrivo, un nuovo membro, un nuovo comune denominatore che porta molti a pensare che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia.

