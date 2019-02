Mondiali sci nordico 2019: date, calendario e diretta streaming-TV. Dove vedere i Mondiali di sci nordico

I Mondiali di sci nordico 2019 si svolgeranno dal 20 Febbraio al 3 Marzo a Seefeld in Austria e vedranno dunque gli atleti di combinata, sci di fondo e salto darsi battaglia per conquistare la medaglia iridata nelle diverse specialità. L’Olympiaregion ospiterà la 52ma edizione dei mondiali delle discipline di sci nordico. Ancora una volta un grande evento sportivo avrà luogo nella località che si è tanto dedicata allo sport dello sci nordico. Seefeld in Tirol si era infatti ottenuto già aggiudicata i Mondiali 1985 di sci nordico e questa nel 2019 sarà la seconda volta per la località austriaca. Nella precedente edizione, a Lahti, il gruppo italico ottenne un oro ed un argento e l’obiettivo sarà quello di far meglio e mettere in mostra tutte le qualità degli Azzurri in vista di un appuntamento così importante.

Mondiali sci nordico 2019: Pellegrino a caccia dell’oro

Per quanto riguarda lo sci di fondo la data che potrebbe riservare maggiori soddisfazioni è quella del 21 febbraio, giorno in cui si terrà la sprint in tecnica libera, nel quale Federico Pellegrino potrà seriamente ambirà alla conquista della medaglia d’oro. Lo stesso Pellegrino proprio lo scorso Novembre, dopo il grande successo di PyeongChang, sulla stessa pista di Seefeld non era riuscito ad andare oltre il quarto posto, sfavorito da una tecnica libera invece di quella classica.

Mondiali sci nordico 2019: il calendario degli appuntamenti

Mercoledì, 20.02.2019

12:30 Qualificazioni 5 km tc femminile

14:00 Qualificazioni 10 km tc maschile

Giovedì, 21.02.2019

12:00 Qualificazioni Sprint tl femminile e maschile

14:30 Finali Sprint tl femminile e maschile

Sabato, 23.02.2019

11:00 Skiathlon 15 km femminile

12:30 Skiathlon Men 30 km maschile

Domenica, 24.02.2019

09:15 Qualificazioni Team Sprint tc femminile e maschile

11:30 Finali Team Sprint tc femminile e maschile

Martedì, 26.02.2019

13:30 10 km tc femminile

Mercoledì, 27.02.2019

14:00 15 km tc maschile

Giovedì, 28.02.2019

13:00 staffetta femminile 4 x 5 km

Venerdì, 01.03.2019

13:15 staffetta maschile 4 x 10 km

Sabato, 02.03.2019

12:15 30 km mass start tl femminile

Domenica, 03.03.2019

13:00 50 km mass start tl maschile

Dove seguire le gare in TV e streaming

Sarà possibile seguire le gare su Eurosport, canale 210 di Sky, e Rai Sport canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre. La sarà inoltre possibile vedere la competizione in streaming su Pc, Smartphone e Tablet tramite Eurosport player e Rai Play.

