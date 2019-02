Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso

Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando molto i social per comunicare con i suoi fan, non ama parlare della sua vita privata. Ciononostante sappiamo che Barbara oltre ad Eleonora ha due fratelli e due sorelle.

Alessandro è un affermato fotografo e regista di video musicali e Riccardo lavora in Giappone nel mondo della televisione. Fabiana è una sceneggiatrice e Daniela si occupa di produzioni cinematografiche. Seppur ognuno in modo diverso, la famiglia D’Urso è accomunata dalla grande passione per l’arte e lo spettacolo. In particolare Eleonora ha recitato in alcune fiction televisive prima di approdare in teatro. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Eleonora D’Urso?

Chi è Eleonora D’urso: età, carriera e l’allontanamento dalla sorella Barbara

Eleonora D’Urso nasce il 18 agosto del 1975 sotto il segno zodiacale del Leone. L’attrice è la sorella minore di Barbara e figlia di Wanda, seconda madre per la presentatrice che ha perso prematuramente quella naturale. Eleonora fin da subito coltiva la passione per la recitazione. Negli anni ‘90 intraprende la carriera artistica partecipando ad alcune serie televisive come Il commissario Rex, Don Matteo ed Il maresciallo Rocca.

Inoltre ha recitato anche in Classe mista 3A, Giorni dispari e Caro Domani. Dopo Fate come noi, nel 2002 recita in Un difetto di famiglia e Radioportogutenberg. Successivamente Eleonora lascia il piccolo schermo e decide di dedicarsi completamente al teatro. A causa di alcune sue dichiarazioni proprio contro il mondo dello spettacolo, le due sorelle per un periodo si allontanano.

Il marito di Eleonora D’Urso

Dopo il periodo di separazione è tornata la serenità. Barbara ed Eleonora hanno lottato per ricostruire il loro rapporto speciale e finalmente sono tornate più unite di prima.

Gelosa della sua privacy, non sappiamo molto della vita privata di Eleonora D’Urso. L’attrice ha trovato la felicità con Michele Olmo. La coppia nel 2016 si è sposata ed al matrimonio era presente anche Barbara, chiaro segno della pace ristabilita tra le due sorelle.

