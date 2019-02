Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e laureati al nord Italia Concorsi pubblici di gennaio 2019

Nuovi concorsi pubblici del Comune di Milano per Istruttori Servizi Educativi, del Politecnico e del Policlinico San Martino di Genova per laureati e diplomati in scadenza a gennaio 2019.

Il Comune di Milano ha indetto un bando di concorso per 51 posti come Istruttore dei Servizi Educativi per la Scuola dell’Infanzia categoria C – posizione economica C1 a tempo indeterminato. Possono partecipare gli interessati che possiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o Ue o di Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione;

assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale;

non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi;

non aver procedimenti penali in corso;

possesso laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola dell’infanzia o a ciclo unico quinquennale, o diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno 2001/2002, o diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito entro l’anno 2001-2002, o diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno 2001/2002.

Concorsi pubblici gennaio 2019 presso il Comune di Milano

La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere redatta unicamente in via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 28 gennaio 2019 al seguente indirizzo: www.comune.milano.it – Sezione Utilizza i Servizi- Selezioni e Concorsi – Selezioni aperte – Selezioni.

Passando al Politecnico di Milano, questo ha pubblicato 4 concorsi pubblici per 4 posti da impiegare nell’area tecnica e nell’area amministrativa a tempo indeterminato. Un concorso è per il Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica. Assunzione prevista in categoria D posizione economica D1. Uno è per il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito sempre in categoria D posizione economica D1. Un altro è per il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, assunzione prevista in categoria C posizione economica C1. Infine, uno è per l’Area Servizi Supporto alla Ricerca e Innovazione Didattica Servizio Valorizzazione della Ricerca – TTO, con assunzione prevista in categoria D posizione economica D1.

Oltre ai requisiti classici dei concorsi (vedi sopra), sono richiesti Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di scuola superiore a seconda del bando e delle aree di immissione.

Concorsi pubblici gennaio 2019 per diplomati e laureati presso Politecnico di Milano e Genova

La domanda va inviata entro il 21 gennaio 2019 tramite Pec a [email protected] oppure tramite raccomandata, da indirizzarsi al Direttore Generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci n.32 20133 Milano, da allegarsi la documentazione richiesta dai rispettivi bandi, consultabili su www.polimi.it.

Anche il Policlinico San Martino di Genova ha pubblicato 2 concorsi per Assistente Tecnico Geometra e Collaboratore Tecnico Professionale Architetto a tempo indeterminato in categoria C e D.

Oltre ai requisiti comuni a tutti i concorsi pubblici, per partecipa ai bandi del Policlinico genovese è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Inoltre, per il bando dedicato ai geometri è richiesto diploma “Costruzioni, Ambiente e Territorio” o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra. Mentre per il bando da architetto è richiesto diploma di laurea vecchio ordinamento in Architettura o laurea specialistica e abilitazione professionale.

I bandi hanno scadenza prevista per il 17 gennaio. L’invio della domanda può avvenire tramite Pec a [email protected] Oppure a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi n. 10 – 16132 Genova (GE). Maggiori dettagli sui requisiti e sui documenti da allegare alla domanda si possono trovare alla pagina www.ospedalesanmartino.it.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM