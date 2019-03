Jeremias Rodriguez: età, altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen Chi è il fratello di Belen Rodriguez e padre

Jeremias Rodriguez, proprio come la sorella Belen, è tra i VIP più paparazzati del momento.

Mentre la showgirl argentina da più di dieci anni vive in Italia, il fratello minore e i genitori da poco tempo si sono trasferiti nel nostro Paese. Sembra proprio che il fascino scorra nelle vene della famiglia Rodriguez che è diventata la protagonista principale della cronaca rosa italiana. Jeremias con il suo carattere vivace e solare ha fatto impazzire milioni di donne e in poco più di un anno già ha collezionato numerosi flirt.

L’argentino condivide sui social con milioni di follower momenti di vita privata e professionale. Resa nota la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2019, a causa di un problema di salute la sua presenza è in dubbio. Le fan preoccupate attendono con trepidazione di sapere cos’è successo. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Jeremias Rodriguez?

Chi è Jeremias Rodriguez: età, altezza

Sguardo intenso, addominali scolpiti e 190cm di altezza. Queste le caratteristiche fisiche del fratello minore di Belen. Jeremias nasce nel novembre del 1989 in Argentina dove ha vissuto fino a pochi anni fa. Arrivato in Italia con i genitori Gustavo e Veronica, si è unito alle sorelle Cecilia e Belen che già si erano trasferite nel nostro Paese. Qui il fratello delle Rodriguez, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, si è dato da fare svolgendo lavori diversi.

Il successo è arrivato quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip assieme alla sorella Cecilia. Durante il reality show, Jeremias si è fatto conoscere dai telespettatori che subito sono stati conquistati dal suo fascino. Già nella casa più spiata d’italia sono partiti i primi flirt ed oramai da più di un anno è al centro della cronaca rosa. Jeremias in realtà in Argentina era fidanzato ma ha poi deciso di troncare la relazione quando si è trasferito nel nostro Paese.

Sul padre ha dichiarato: “L’unica cosa che possiamo fare noi è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo”

Tutti gli amori di Jeremias Rodriguez

Difficile è orientarsi tra le relazioni vere e le semplici amicizie trasformate dal gossip in qualcosa di diverso. La prima storia d’amore ufficiale in Italia è stata quella con l’imprenditrice Ilaria Coletto. La coppia che sembrava molto unita, si è poi divisa dopo la scoperta da parte della donna del tradimento di Jeremias con l’ex tronista Rossella Intellicato.

Successivamente ha intrapreso una relazione con Sara Battisti che è finita però dopo poco. L’argentino poi ha avuto tanti flirt gli tra i quali spiccano quello con Giulia Salemi e Aida Yespica.

Chi è l’attuale fidanzata di Jeremias Rodriguez

Jeremias attualmente è fidanzato con la bella Priscilla. La loro relazione è stata ufficializzata da poco sui social, anche se già da tempo l’argentino aveva condiviso delle foto ad Ibiza in compagnia della misteriosa ragazza.

Di Priscilla sappiamo solo che è romana e non appartiene al mondo dello spettacolo. Jeremias ha dichiarato di essere pronto a viaggiare spesso da Milano a Roma per stare con il suo grande amore.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM