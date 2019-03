Mal di gola forte e tosse: rimedi naturali, farmaci adatti e come curarsi Rimedi mal di gola

Come sappiamo i mesi più freddi dell’anno coincidono i malanni tipici della stagione invernale come influenza, raffreddore o mal di gola. Quest’ultimo il più delle volte è causato da da una infezione virale, mentre in altri casi il mal di gola può essere dovuta a infezione batterica. Prima di procedere elencando alcuni possibili rimedi, vogliamo sottolineare che tutte le informazioni riportate nell’articolo non devono e non possono sostituire in alcun modo la consultazione di medici. Anzi. Vogliamo ribadire un concetto fondamentale relativo alla salute: per qualsiasi questione, è buona regola rivolgersi al personale medico competente.

Mal di gola, rimedi natura e farmaci adatti

Molto spesso il mal di gola è la conseguenza della presenza del virus in luoghi affollati o su oggetti molto utilizzati e condivisi. Quasi sempre il mal di gola comporta difficoltà nel deglutire e tosse. Ma possono esserci altri fattori di malessere tra i quali spossatezza, dolori muscolari diffusi e prolungati e febbre.

A questo punto, c’è da fare una distinzione tra una febbre passeggera e non troppo alta e una febbre che si presenta come molto alta e con una certa periodicità. In ogni caso è consigliabile riferire al medico tutti i sintomi con la massima dovizia di particolare in modo da fornirgli un quadro completo.

I rimedi naturali più efficaci sono quelli già abbastanza noti: prima di tutto il riposo. Inoltre bere e idratarsi fa sempre bene e anche bere bevande appropriate può certamente portare sollievo. Invece, per quanto riguarda i medicinali, a seconda dei casi, si può fare riferimento ai cosiddetti farmaci da banco – per cui non è necessaria la prescrizione medica – e cure antibiotiche che vanno (appunto prescritte dal medico curante). In più presso i punti vendita delle farmacie è possibile acquistare specifici spray indicati proprio per il mal di gola o compresse con funzione di antidolorifico e antinfiammatorio.

Mal di gola, piccoli suggerimenti

Infine alcuni suggerimenti su piccoli gesti quotidiani che aiutano ad evitare o prevenire disturbi come il mal di gola. Tra questi uno dei più semplici ma altrettanto efficaci consiste nel lavarsi spesso le mani. Oppure evitare di bere o mangiare con posate non accuratamente igienizzate. Lo stesso può valere per cellulari o prodotti informatici a disposizione di più persone. Infine si consiglia di umidificare la casa o gli ambienti nei quali si trascorre molto tempo di giorno o di notte.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM