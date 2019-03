Riccardo Fogli: figli, età e moglie. La vita privata | Isola dei famosi Chi è Riccardo Fogli e carriera

Riccardo Fogli è tra i concorrenti ufficiali dell’Isola dei famosi 2019. La 14esima edizione del reality, condotta immancabilmente da Alessia Marcuzzi, andrà in onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5. Tra i famosi ci sarà, appunto, Riccardo Fogli (70 anni) celebre cantante italiano ed ex membro dei Pooh.

Le scelte d’amore e la vita privata di Riccardo Fogli

Nato nell’ottobre del 1947 a Pontedera, in Toscana, Fogli fa il suo debutto nel mondo della musica come bassista e frontman degli Slenders. Nel corso di una tournée viene notato e particolarmente apprezzato da un altro gruppo, guidato da Mauro Bertoli e Valerio Negrini: i Pooh. Riccardo Fogli lascia quindi la sua prima band per unirsi ai Pooh, inizialmente come coro ed eseguendo parti di basso, successivamente afferma la sua leadership vocale grazie ai singoli Piccola Katy e In silenzio.

La vita musicale del cantante è stata fortemente influenzata dalla sua vita privata. Nel 1973, infatti, Riccardo Fogli decide di lasciare “i suoi fratelli” (la band) per cercare di intraprendere una carriera da solista e, soprattutto, per salvaguardare la sua storia con Patty Pravo. Sebbene i due non siano rimasti assieme molto tempo dopo la decisione di Fogli, quello per Patty Pravo è stato un amore travolgente, irresistibile, che gli ha fatto lasciare prima la moglie, la cantante Viola Valentino, e poi i Pooh.

I figli e la vita dopo Patty Pravo

Dopo la fine della storia con Nicoletta (vero nome di Patty Pravo), il cantante tornò tra le braccia della sua ex moglie con cui rimase fino al 1992. La relazione con Viola termina definitivamente quando il solista conosce Stefania Brassi, attrice. Anche la storia con Stefania non dura a lungo, abbastanza però da regalargli il primo figlio, Alessandro Fogli. Nel 2010 finalmente Riccardo Fogli sembra aver trovato la donna giusta, nonostante i 30 anni d’età che li dividono. Si tratta di Karin Trentini, con cui è sposato dal giugno del 2010, dalla quale ha avuto la sua seconda figlia, Michelle.

