Prezzo oro usato al grammo: 18 e 24 carati, la quotazione 2019 Prezzo oro nel 2019

È di circa 36 euro al grammo il prezzo attuale dell’oro, in un contesto di prezzi oscillanti ma superiori ai valori registrati prima della piccola impennata del valore del metallo giallo all’inizio dell’anno 2019.

In verità è da fine settembre, quando era di 32,7 euro al grammo, che la quotazione dell’oro è cresciuta. Dopo un 2018 in cui non era mai salita oltre i 35,9 euro e in cui tra maggio e appunto settembre vi era stato un certo calo.

Guardando più lontano il prezzo è variato un po’ di più negli ultimi 5 anni. Nel 2014 si era a meno di 30 euro al grammo, e a metà 2016 si è arrivati quasi a 36,6.

Non si è però ritornati al picco dell’agosto 2012. Quando si raggiunsero i 43,5 euro. Era l’esito di un periodo di grande incertezza a causa della crisi dello spread e di una cavalcata dell’oro che andava avanti da più di 10 anni. Basti pensare che alle soglie del 2000 il prezzo era inferiore ai 10 euro al grammo.

Prezzo oro, il ruolo dei carati

Soprattutto se parliamo di oro usato, però, quello che si porta ai compro oro per essere valutato e venduto, ha notevole importanza il grado di purezza. Ovvero quanto oro effettivamente vi sia in un grammo di metallo.

Per esempio molti gioielli non contengono oro a 24 carati, il massimo, ma a 18. In questo caso solo il 75% dell’oro è puro. Il che vuol dire che se il prezzo in generale è di 36,06 euro al grammo, diventerà di 27,05. Quindi verrà dato 27,05 euro per ogni grammo di peso di una catenina o di un anello di oro, perché appunto non è tutto metallo prezioso.

Allo stesso modo l’oro a 12 carati è un oro con una purezza solo del 50%. E di conseguenza il valore sarà della metà rispetto a quello a 24 carati, di 18,3 euro al grammo.

E così via, con una proporzione lineare facile da calcolare.

