Paolo Brosio: mamma, età, mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Paolo Brosio e carriera

Paolo Brosio (62 anni) è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, nel 1985, inizia a lavorare come giornalista. Prima entrando nella redazione del Secolo XIX e successivamente come inviato di Studio Aperto e Tg4. Dopo aver raggiunto la notorietà con l’inchiesta Mani Pulite di cui ha parlato nel suo primo libro, Novecento giorni sul marciapiede, inizia anche a partecipare ad alcuni programmi come Domenica In nel ruolo di co-conduttore.

Gli anni precedenti alla “celebre conversione” di Paolo Brosio

La conversione alla fede del giornalista Paolo Brosio è nota a tutti. Lo scrittore dice di aver trovato una salvezza improvvisa, un’uscita di emergenza dalla strada buia che aveva preso. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Brosio si era risposato con la modella cubana Gretel Coello. Paolo è pazzo d’amore per sua moglie, tuttavia il matrimonio finisce dopo soli quattro anni a causa di un tradimento della donna. Il tradimento causa una crisi nel giornalista che, per non pensare, si butta in giorni di alcol, stordimento e droga. A porre fine al suo periodo doloroso, il richiamo improvviso della fede e l’opportunità di un nuovo inizio, definita da Paolo Brosio “una vera e propria rinascita”.

Tra gli eventi che hanno scosso maggiormente Brosio, vi è la perdita del padre nel 2003. La madre, Anna, ha ben 97 anni.

La conversione e la fine del rapporto con Gretel Coello

Dopo aver raccolto le sue esperienze nel libro A un passo dal baratro, ancora oggi è ospite in numerosi programmi per portare avanti il suo messaggio e si dice contento della scelta fatta: “Se apri il tuo cuore a Lui succedono cose incredibili. Con la Madonna e il Signore mi diverto tanto. Pensa a tutto Dio”.

Il matrimonio con Gretel Coello è stato annullato ed ora Paolo Brosio è libero di sposarsi con la donna giusta. La prossima esperienza ad attenderlo tuttavia non è una donna ma una prova all’interno del reality più “tosto” che ci sia. Il giornalista è infatti tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2019, in arrivo su Canale 5 da metà gennaio.

