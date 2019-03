Aaron Nielsen: padre, età e fidanzata. Chi è il figlio di Brigitte Chi è il figlio di Brigitte Nielsen

L’Isola dei famosi sta per tornare. La quattordicesima edizione del reality show, condotto da Alessia Marcuzzi in onda su Canale 5, inizierà giovedi 24 gennaio 2019. Tra il cast dei concorrenti scelti per quest’edizione risulta essere presente anche Aaron Nielsen. Quest’anno, tra le presenze di spicco sull’Isola – che si conferma come uno dei reality più seguiti in Italia e tra i più longevi, insieme al Grande Fratello -, troviamo Riccardo Fogli (ex membro dei Pooh) e Paolo Brosio.

Aaron Nielsen, chi è il figlio di Brigitte e padre

Aaron Nielsen è figlio di due attori: Raoul Meyer e la famosissima Brigitte Nielsen, attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana tra le più celebri icone degli anni ottanta, soprattutto per il suo look aggressivo e statuario. A 25 anni, classe 1993, non si hanno molte informazioni sul giovane. I geni di Brigitte non hanno sicuramente deluso e il giovane, alto e di bell’aspetto, è un modello. Fisico scolpito, passione per i tatuaggi e per le corse sullo skate: ecco cosa è certo di Aaron.

Come molti giovani è attivo sui social, dove ha deciso di registrarsi con il suo secondo nome e il cognome della madre e non quello di battesimo, anche se non è conosciuto il motivo di questa decisione. Forse un tentativo di maggiore privacy? Grazie a Instagram e ai post condivisi tra immagini che lo riprendono in moto, al mare o impegnato in qualche shooting fotografico, “spunta” una ragazza che parrebbe essere la fidanzata di Aaron. La diretta interessata, Francesca Selva, non è nota al mondo dello spettacolo.

Non ci resta allora che attendere l’inizio del reality per scoprire di più sulla personalità di Aaron Nielsen e constatare se, oltre alla bellezza, ha ereditato anche qualche talento dalla famiglia.

