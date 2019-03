Sarah Altobello: età, Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump Chi è la sosia di Melania Trump

Tra i possibili concorrenti de L’Isola dei famosi 2019 è stato fatto anche il nome di Sarah Altobello. Secondo il settimanale Spy, la showgirl, considerata da molti la sosia italiana di Melania Trump, potrebbe entrare nel cast del reality show. Ad oggi sulla pagina ufficiale della trasmissione non compare il suo nome ma non si escludono colpi di scena e partecipazioni inaspettate.

Sarah è diventata famosa dopo aver partecipato alle serie The Lady prodotta da Lory Del Santo e grazie all’incredibile somiglianza con la first lady americana. Raggiunta la notorietà, la showgirl è entrata a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo partecipando a molte trasmissioni di successo ed attualmente è anche un’affermata influencer. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Sarah Altobello?

Chi è Sarah Altobello: età, biografia e carriera

Occhi castani, fisico da pin-up e 175 cm di altezza. È impossibile per Sarah passare inosservata. La showgirl è nata nel 1988 ed è originaria di Modugno, un piccolo comune italiano della città metropolitana di Bari. Fin da piccola ha sentito l’esigenza di aiutare il prossimo e proprio per questo sognava di diventare un medico. Raggiunta la notorietà con la partecipazione alla fiction The Lady ha deciso di accantonare il sogno d’infanzia e dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Dopo la fiction, la sosia di Melania è stata invitata da Barbara D’Urso a Domenica Live e Pomeriggio 5. Inoltre la showgirl è stata la valletta di alcuni programmi di forte richiamo come Domenica In, Quelli che il calcio e Ciao Darwin. Successivamente ha posato per un calendario prodotto da Bruno Oliviero e nel 2018 si è lanciata nel mondo della musica con il brano Influencer scritto da Valerio Merola.

Vita privata ed Instagram di Sarah Altobello

La donna, come ogni Vip che si rispetti, utilizza i social per condividere con i fan momenti di vita privata e professionale. Sarah è diventata una vera e propria influencer e sul suo profilo ufficiale Instagram @sarahaltobello ha ben 47mila follower che la seguono.

La soubrette che ha come mito Melania Trump, pur utilizzando molto i social network, non ama rivelare i particolari della propria vita sentimentale. Non si sa infatti se sia fidanzata o se stia frequentando con qualcuno.

