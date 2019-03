Alda D’Eusanio: età, figli e marito. Vita privata e chi è | Isola dei Famosi Chi è Alda D’Eusanio e carriera

Alda D’Eusanio è nata il 14 ottobre 1950 a Tollo. Si trasferisce a Roma per studiare all’università e si laurea in Sociologia con una tesi su “Open University, l’educazione a distanza”. Nel 1980 inizia a lavorare in Rai facendo diversi lavori, quali attività di montaggio, regia, ricerca e redazione. E dopo otto anni diventa una giornalista professionista, prendendo parte alla conduzione del Tg2 della notte per sei anni e successivamente ha iniziato a condurre la fascia preserale del Tg2.

Alda D’Eusanio: la carriera

Alda D’Eusanio ha condotto il programma televisivo “Al posto tuo“, il quale ha riscosso successo ma ha suscitato anche molte polemiche. Nel talk show si raccontavano storie non reali anche se facevano credere al pubblico che fossero vere e per questo motivo Alda ha subito molte critiche. La chiamavano la “Regina dei tarocchi”. Questo l’ha portata a fare una denuncia per diffamazione ed è riuscita a vincere la causa contro un ragazzo che aveva dichiarato a “Striscia la notizia” che la conduttrice aveva taroccato una storia raccontata nel programma. Negli ultimi anni è stata opinionista di diversi programmi: “Domenica In“, “Domenica Live“, “Pomeriggio Cinque” e “Chiambretti Matrix”. Alda si è dedicata anche alla scrittura di due saggi tra cui “L’albero socialista” e “La legge sulla droga”. Prossimamente sarà l’opinionista della nuova edizione dell’ “Isola dei famosi” condotto da Alessia Marcuzzi.

Alda d’Eusanio: il grave incidente e il coma

Nel Gennaio del 2012 Alda D’Eusanio ha subito un grave incidente in Corso Vittorio Emanuele, a Roma: mentre attraversava la strada poco fuori dalle strisce pedonali viene travolta da un motociclista. L’incidente le ha causato la frattura dell’osso occipitale e cinque emorragie cerebrali e per ciò è stata un mese in coma, a cui è seguito un lungo periodo di terapia riabilitativa neurologica.

