Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all'Isola dei famosi

Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il gioco dell’oca”. L’anno successivo sarà la conduttrice del concerto “Radio Non Stop Live“, in onda sulle reti Mediaset.

Alessia Marcuzzi: la carriera

Alessia Marcuzzi diventa famosa nel momento in cui inizia a condurre “Colpo di fulmine” su Italia 1 e il Festivalbar dal 1996 al 2002 accanto ad Amadeus, Daniele Bossari e Fiorello. Alessia nel 1998 inizia a posare per diversi calendari e il mensile “Max” vende centinaia di migliaia di copie grazie agli scatti della ragazza che fa innamorare tutti gli italiani. Dal 1997 al 2000 conduce inoltre “Mai dire gol” con la Gialappa’s band. Ma non finisce qua: la Marcuzzi arriva sul grande schermo recitando accanto ad attori come Leonardo Pieraccioni e David Bowie, nel film “Il mio West” di Giovanni Veronesi. Durante la 50esima edizione del Festival di Sanremo, la giovane romana conduce “Sanremo Notte” con i Fichi D’India e Teo Teocoli. Per diversi anni è stata la conduttrice del Grande Fratello e adesso tornerà di nuovo in tv al comando dell’Isola dei famosi.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Il primo figlio di Alessia Marcuzzi, Tommaso, nasce nel 2004 dalla storia d’amore con l’ex calciatore e attuale allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Nel 2010 la giovane ragazza si sposa con Francesco Facchinetti e dopo due anni è nata la loro bimba, Mia. I due, dopo qualche anno, hanno annunciato il divorzio ma nonostante ciò sono rimasti in ottimi rapporti. Dal 2014 Alessia Marcuzzi è sposata con Paolo Calabresi Marcone, produttore televisivo: il loro matrimonio si è celebrato nelle campagne vicino Londra.

