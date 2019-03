Estrazioni Superenalotto oggi: ultima estrazione e numeri vincenti in diretta

Estrazioni Superenalotto oggi: quali sono i numeri vincenti? Il Superenalotto è uno dei giochi a premi più amati dagli italiani, che sperano a ogni schedina giocata di essere tra i fortunati e vincere un jackpot milionario. Oppure di accontentarsi dei premi “minori”, visto che qualche euro in più non fa mai male. Andiamo quindi a vedere i numeri vincenti usciti dall’estrazione del Superenalotto di oggi.

Estrazioni Superenalotto oggi: i numeri vincenti

Ecco i numeri usciti dall’ultima estrazione del Superenalotto. I dati saranno aggiornati il prima possibile.

Superenalotto: come si gioca e probabilità di vincita

Per giocare al Superenalotto bisogna scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90. Naturalmente il premio maggiore è riservato a chi indovina tutti e 6 i numeri. Durante l’estrazione escono infatti 6 numeri più 1 numero jolly. Quest’ultimo servirà a sostituire uno dei 6 usciti che non sono stati giocati e determina la seconda vincita più alta (il cosiddetto 5+1).

Inoltre è possibile giocare anche il numero SuperStar. Si tratta di un’ulteriore possibilità di vittoria: occorre scegliere 1 numero, sempre compreso tra 1 e 90, e attendere che venga estratto.

La giocata minima del Superenalotto è di 1 euro, mentre il SuperStar costa 0,50 centesimi in più.

Come pubblicato sulla pagina Sisal, questi i premi e le probabilità di vincita.

6 : 1 su 622.614.630;

: 1 su 622.614.630; 5+1 : 1 su 103.769.105;

: 1 su 103.769.105; 5 : 1 su 1.250.230;

: 1 su 1.250.230; 4 : 1 su 11.907;

: 1 su 11.907; 3 : 1 su 327;

: 1 su 327; 2: 1 su 22.

Chi indovina i 6 numeri si porta a casa il Jackpot milionario. Chi prende il 5+1, in media, vince una cifra alta (la seconda del gioco), ma non milionaria. Chi prende 5 numeri può vincere abbastanza (media di 32.000 euro, come riferisce Sisal). Il 4 dà diritto a poche centinaia di euro, mentre le vincite più basse sono date dal 3 e dal 2 (con quest’ultima, di solito, si ripaga il prezzo della schedina).

Ci sono 3 estrazioni alla settimana: martedì, giovedì e sabato verso le ore 20. L’ultima giocata permessa è alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione.

Estrazioni Superenalotto oggi: le vincite più alte

La prossima vincita del Superenalotto entrerà di sicuro nella top 10 delle vincite più alte. Questo primato risale al 30 ottobre 2010, quando un sistema da 70 quote giocato in tutto il Paese portò a sbancare un Jackpot da ben 177.729.043,16 euro. I fortunati si portarono a casa 2 milioni e mezzo di euro ciascuno. Una vincita molto alta fu anche quella del 27 ottobre 2016. Con una schedina da soli 3 euro, il fortunato si portò a casa 163.538.707 euro. La terza vincita più alta fu ancora più sorprendente, perché fu fatta con una schedina di soli 2 euro (147.807,299 euro, a Bagnone, comune in provincia di Massa Carrara), e avvenne il 22 agosto 2009.

