Daniele Bossari: altezza, età e figlia. Chi è il marito di Filippa Lagerback Chi è Daniele Bossari e moglie

Un periodo di grandi sorprese e cambiamenti positivi quello del presentatore che negli anni scorsi ha vissuto dei momenti davvero drammatici. Per fortuna, Daniele ha potuto contare sull’amore della compagna e della figlia che con grande forza hanno aiutato il presentatore ad uscire dal tunnel di disperazione in cui era entrato. Le terribili esperienze passate hanno fortificato il carattere di Daniele che oggi è più determinato che mai a lottare per le persone che ama. Ma cosa sappiamo della vita di Daniele Bossari?

Daniele Bossari: età, peso, altezza e carriera

174 cm di altezza per circa 70 kg di peso. Queste le misure di Daniele Bossari. Il conduttore nasce a Milano il primo ottobre del 1974 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Coltiva fin da piccolo la passione per il mondo dello spettacolo e dopo gli studi superiori, si mette in mostra in alcune trasmissioni radiofoniche a Radio Capital, RTL 102.5 e Radio Deejay.

Negli anni ‘90 Daniele lavora sulla neonata MTV Italia e diventa uno dei volti più noti dello televisione. Sulla nuova rete presenta programmi di forte richiamo come Dancefloor Chart e On the Beach. Il grande successo arriva con il passaggio a Mediaset e la conduzione di Fuego, una trasmissione che lo rende noto al grande pubblico.

Daniele Bossari: da Popstar al Grande Fratello Vip

Daniele continua ad essere sulla cresta dell’onda negli anni 2000 con programmi come Popstar, Saranno Famosi e il Festivalbar. Successivamente conduce gli Italian Music Award e Top Of The Pops. Dopo il talent show Campioni- Il sogno e il gioco a premi Azzardo, Bossari nel 2009 entra nello staff di Mistero, trasmissione dedicata alle indagini su presunti eventi inspiegabili.

In seguito partecipa anche ad altre trasmissioni televisive per poi approdare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Durante la partecipazione al reality show, Daniele confessa tutti gli ostacoli e le difficoltà che ha dovuto superare negli anni passati e di come l’aiuto della compagna e della figlia sia stato fondamentale.

Vita privata di Daniele Bossari: la moglie e la figlia

Daniele Bossari è legato sentimentalmente a Filippa Lagerback dal 2001. Dal loro amore è nata nel 2003 la bellissima Stella che sempre sostiene e supporta il padre.

Come già detto in apertura di articolo, proprio durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Daniele ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna. La donna, tra stupore e lacrime di gioia ha detto sì e il primo giugno del 2018 si sono sposati a Ville Ponti, a Varese.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM