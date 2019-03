Viktorija Mihajlovic: fidanzato, Instagram ed età. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Viktorija Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic è nata a Roma nel 1997 ed la prima di cinque figli. Il padre è il famoso ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, del Torino, della Sampdoria e del Milan e la madre è Arianna Rapaccioni, una starlette degli anni ’90, la quale ha partecipato al cast di “Luna Park” condotto da Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1.

La primogenita di Sinisa e Arianna Mihajlovic è una bellissima e giovane ragazza che ha iniziato gli studi presso l’Università Marangoni a Milano. Viktorija Mihajlovic dopo qualche mese ha deciso di ritornare a Roma per iscriversi alla facoltà di Psicologia. Della sua vita privata non si conosce molto, è una ragazza molto riservata e infatti sui suoi social non parla mai di sé, ma si sa che non ha nessun fidanzato. Su Instagram posta foto in cui mette in mostra il suo bellissimo fisico o foto con le amiche e familiari. È stata anche definita dai suoi followers una modella di Victoria’s Secret grazie al suo fisico e alla sua bellezza. La giovane ragazza somiglia molto alla mamma ma ha gli occhi verdi come quelli del padre.

Virginia è la sorella minore di Viktorija Mihajlovic e riguardo la sua vita privata si hanno molte più informazioni. È fidanzata con Alessandro Vogliacco, difensore del Padova Calcio, e lavora sui social – quali Instagram – come influencer. La secondogenita di Senisa Mihajlovic ha studiato presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Da giorni si legge sul web che le due sorelle, Viktorjia e Virginia Mihajlovic, entreranno a far parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Per le due sorelle è una nuova esperienza nel mondo dei reality show ma sono decise e motivate a voler affrontare questa sfida.

