Quanto guadagna Ronaldo: stipendio all’anno e al mese. Le cifre Importo stipendio Cristiano Ronaldo

È il terzo atleta al mondo per guadagni. Una vera e propria macchina da soldi, questo è Cristiano Ronaldo. Non solo tanta tecnica e fisico atletico ma anche un imprenditore che ha saputo investire sulla sua immagine. Andiamo a scoprire quanto guadagna e quali sono i suoi sponsor ma soprattutto chi sono gli atleti che gli stanno davanti in termini di entrate.

Quanto guadagna Ronaldo: terzo nella classifica stilata da Forbes

Essere uno sportivo sempre in forma perfetta non è facile. Cristiano Ronaldo lo sa bene dato che ha fondato la sua immagine proprio su uno stile di vita sano e perfetto e su una condizione atletica invidiabile. L’ex pallone d’oro è il terzo atleta con i guadagni più alti. Davanti a lui ci sono solo Leo Messi e Floyd Mayweather. Ronaldo però è il testimonial perfetto per i marchi internazionali, le aziende e i vari brand sfruttano il suo alto indice di gradimento, non solo quello degli appassionati di calcio. Ronaldo è anche una star social, infatti è tra gli sportivi con il numero più alto di followers su Instagram. Così attivo e convincente da meritarsi un contratto a vita con la Nike. Il brand sportivo assicura al campione portoghese un incasso di 24 milioni l’anno. Insomma non proprio qualcosina per arrotondare. Ma non è tutto, attorno alla stella della Serie A e del calcio mondiale, ruotano una serie di sponsor che grazie all’immagine di CR7 incrementano i loro profitti in maniera notevole. Vediamoli insieme nel dettaglio.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo: gli sponsor del portoghese

Tra gli sponsor dell’asso del calcio troviamo Herbalife che da anni si occupa di nutrizione sportiva. A seguire c’è EA Sports società produttrice del videogioco Fifa. Troviamo anche DAZN che si è legata recentemente a CR7 ma anche Yamamay. Per l’azienda Cristiano Ronaldo posa in intimo, dopo che non molto tempo fa aveva lanciato anche una sua personale collezione targata proprio CR7. Ci sono poi una serie di sponsor più piccoli come Clear, istituti di credito, società di scommesse e molte altre. Tutto questo assicura un grande guadagno al campione, la cifra è stimabile intorno ai 108 milioni di euro l’anno.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM