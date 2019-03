Grecia Colmenares: figli, fidanzato ed età. Chi è| Isola dei famosi Chi è Grecia Colmenares

Il nome di Grecia Colmenares (Grecia Dolores Colmenares Mieussens) è indissolubilmente legato alle telenovelas. L’attrice, infatti, ha raggiunto la notorietà grazie ai ruoli interpretati in svariate telenovelas degli anni Ottanta e Novanta. La sua prima comparsa sugli schermi avviene a soli 12 anni, come comparsa nella telenovela Angelica. Seguono diversi anni e ruoli da comparsa fino a quando, nel 1981, diventa protagonista assoluta nella soap Rosalinda, con Carlos Olivier.

Con la sua giovane bellezza e il suo talento, Grecia è particolarmente apprezzata e diventa una diva assoluta per le telenovelas sud Americane di quegli anni. L’attrice è così impegnata in una storia dopo l’altra come, per citare le più famose: Topazio, Grecia, Manuela, Milagros e molte altre ancora.

A 56 anni, Grecia Colmenares ha finalmente trovato “l’uomo giusto”

Nata a Valencia nel 1962, Grecia Colmenares in amore non ha avuto la stessa fortuna della recitazione. L’attrice ha infatti detto di aver finalmente trovato l’amore a 56 anni. Il “principe azzurro” è Chando Erik Luna, è un modello, attore e produttore spagnolo di 30 anni. I due si sono conosciuti qualche tempo fa, dopo la fine del matrimonio di Erik:” Ho finalmente incontrato l’uomo della mia vita. Lui è un ragazzo dolce, premuroso, semplice e riservato. Posso dire ad alta voce di aver incontrato il mio principe azzurro”.

L’attrice ha alle spalle due matrimoni, il primo con Henry Zakka, il secondo, durato 19 anni, con Marcelo Pelegri dalla quale ha avuto il figlio Gianfranco Pelegri Colmenares.

Una nuova avventura per l’attrice: l’Isola dei famosi

Le telenovelas che l’hanno vista protagonista hanno avuto un forte successo anche in Italia. L’attrice, che appunto è particolarmente amata dagli italiani che hanno anche dato vita a vari “fan club”, ricambia l’affetto e si dice sognare di lavorare nel nostro paese con il quale sente un legame speciale. Grecia ha detto di voler lavorare a Un posto al sole, storica soap italiana. Al momento la donna avrà l’opportunità di entrare nelle case degli italiani con un altro programma che è senz’altro anche una grande avventura: l’Isola dei famosi. Grecia Colmenares è infatti nel cast dei partecipanti alla nuova edizione dell’Isola, in onda dal 24 gennaio su Canale 5.

