Kaspar Capparoni: moglie, figli, età e altezza. Vita privata e chi è

Kaspar Capparoni è un attore italiano nato a Roma nel 1964. Il suo debutto cinematografico avviene a vent’anni, in un film di Dario Argento, Phenomena (1984). La sua carriera prosegue e lo vediamo tornare in diversi film come: Colpi di luce, Il Commissario Lo Gatto, Bellifreschi, Gialloparma, Encantado, Il ritorno del Monnezza, Two Families, Il sole nero. Kaspar non si limita alle pellicole e ben presto diventa un volto conosciuto anche del piccolo schermo. Partecipa infatti a diverse fiction di successo. La prima, quella che gli regala la popolarità, è Elisa di Rivombrosa. Seguono poi Capri, Piccolo mondo antico e Incantesimo. Inoltre, prende anche parte a talent show come Ballando con le Stelle (in cui ha vinto l’edizione del 2011) e Tale e quale show.

Infine, è impossbile dimenticare il suo ruolo nel telefilm cult Il commissario Rex.

“Le follie che ho fatto, le ho fatte per amore”, la vita privata di Kaspar Capparoni

“Ne ho fatte tante. Le più eclatanti sono state i miei due matrimoni. Per il primo ho dovuto rapire la mia prima moglie, tunisina, visto che la sua famiglia era contraria”. La storia con la sua prima moglie, Ashraf Ganouchi, è stata soggetta a forti turbolenze dall’inizio fino alla separazione. Quando il loro matrimonio finì, l’ex moglie lo accusò di maltrattamenti. Una situazione, raccontata da Kaspar in un’intervista per Diva e Donna davvero sconvolgente, che portò l’attore a pensare seriamente di farla finita. Alla base, come ha stabilito la sentenza, la gelosia morbosa dell’ex moglie. Kaspar Capparoni è stato infatti giudicato innocente, tuttavia ha rivelato di aver impiegato ben 4 anni per recuperare la propria integrità.

Nel 2003 l’attore ha firmato il suo secondo matrimonio con Veronica Maccarone, modella e attrice. Quella con Veronica parrebbe proprio “la quiete dopo la tempesta”. Nonostante la gran differenza d’età (la Maccarone ha 34 anni mentre Kaspar 52) i due sono una coppia affiatata e si considerano vere e proprie anime gemelle, tanto da convolare a nozze senza alcun invitato:” Veronica è la donna della mia vita. Siamo scappati da soli per sposarci in comune, senza i nostri genitori”.

Papà Kaspar Capparoni, una lunga prole

Non solo attore e marito, Kaspar Capparoni è anche padre soddisfatto di quattro figli: Sheherazade (24 anni) e Joseph (17) avuti dalla prima moglie Ashraf, ed i piccoli Alessandro (9 anni) e Daniel (4 anni) avuti dall’attuale moglie, Veronica.

