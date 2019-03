Luca Vismara: età, fidanzato e carriera. Chi è l’ex di Amici Chi è Luca Vismara e carriera

Ex concorrente di Amici 17, Luca Vismara risulta tra i candidati all’Isola dei famosi 2019. Scopriamo di più sulla vita privata e la carriera del cantante.

Chi è Luca Vismara?

Nato il 1° gennaio 1992, si potrebbe dire che Luca Vismara sia figlio d’arte: sua madre ha partecipato allo Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone nota a tutti Il pulcino ballerino! Originario di Monza, il cantante ha sempre vissuto in Brianza, luogo che confessa di amare perché lo fa sentire libero e spensierato. Nonostante la sua grande passione per la musica che coltiva sin da piccolo studiando violino e scrivendo canzoni, Luca non lascia gli studi. Frequenta infatti il liceo scientifico e recentemente ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. La vita di Luca Vismara prosegue quindi su due binari paralleli. Infatti, nella vita di tutti i giorni è un insegnante di inglese per i bambini e contemporaneamente continua a coltivare la sua passione per la musica scrivendo canzoni.

A causa di un progetto Erasmus Luca ha vissuto per un periodo in Svezia. Periodo importante della sua vita e della sua carriera poiché proprio in quel posto ha origine la sua carriera musicale. Pubblica infatti la sua prima canzone In my arms che scala le classifiche svedesi. Dopo il successo dovuto alla prima pubblicazione segue un altro singolo, Fashion Blogger, diventata poi la sigla di Radio Deejay. Nel 2017 riesce poi a conquistare “il banco” ed entrare nella scuola di Amici dove continuano i suoi successi musicali.

La vita privata di Luca Vismara

Come molte persone della sua età ma non solo, Luca è molto attivo sui social dove, oltre a definirsi un ragazzo generoso, testardo e ambizioso, condivide la sua passione per i viaggi. Una attrazione talmente forte che arriva a descriversi come “un naufrago”. Nonostante l’attività frequente non si conosce nulla della sua vita sentimentale. Un pettegolezzo lo aveva visto legato a Nina Moric con un post di un loro bacio su Instagram. La notizia però è stata smentita da entrambi e il cantante (che al momento è single) ha anzi dichiarato apertamente la sua omosessualità.

