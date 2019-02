Virginia Mihajilovic: età, vita privata e fidanzato. Chi è la figlia di Sinisa Chi è Virginia Mihajlovic

Il tempo che separa i telespettatori dalla nuova edizione dell’ Isola dei famosi sta per scadere. Tra i naufraghi pronti a partire per l’Honduras, dove i concorrenti si sfideranno in diverse prove resistendo alla fame e alla natura non proprio ospitale del posto, ci sarà anche Virginia Mihajilovic, figlia dell’allenatore Sinisa Mihajilovic.

Influencer e “figlia vip”, chi è Virginia Mihajilovic

Il mondo dei ‘vip’ si è sempre arricchito di giovani e belle ragazze che vi sono entrate seguendo diversi ruoli: wags, soubrette, letterine, veline, ormai non ci si stupisce più di fronte a queste “nuove mode”. Dall’avvento dei social, poi, si sono create ancor più opportunità di fama. Una categoria che sta diventando via via sempre più popolare sono le “fanciulle legate al calcio”, figlie di calciatori attuali o ex, di allenatori o dolci metà. Questo è quello che è successo a Virginia Mihajilovic.

Virginia, 20 anni, è la seconda di cinque figli dell’ex allenatore del Torino Sinisa Mihajilovic. La ragazza, che vanta ben 42,6 mila follower su Instagram, è già una piccola star del web. Siamo senza dubbio di fronte a un’altra figura di influencer, anche se Virginia non si limita a moda e tendenze ma “scende spesso in campo” per difendere il padre dalle critiche sportive. Al fianco dell’influencer da qualche tempo c’è Alessandro Vogliacco, giovane difensore centrale della Juventus Primavera che quest’anno è passato in prestito al Padova in Serie B. I due si sono immortalati in un “selfie” (autoscatto) all’Allianz Stadium dove hanno assistito alla stracittadina. Un fatto difficile da digerire per l’allenatore del Torino, i due giovani però sembrano molto uniti e si sa che l’amore va oltre ogni cosa, rivalità calcistiche comprese.

Virginia naufraga con la sorella Viktorija

Ora a Virginia aspetta una nuova avventura, che vivrà assieme alla sorella Viktorija (22 anni, prima di cinque figli avuti da Sinisa con l’ex moglie Arianna Rapaccioni). Le due ragazze, con la loro presenza all’Isola dei famosi 2019, daranno una sorta di risposta alle Donatella, apparse di recente sul piccolo schermo.

