Demetra Hampton: marito, altezza, figli e vita privata. Chi è

Nata a Filadelfia il 15 giugno 1968 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Demetra Hampton è tra i nomi del cast per l’Isola dei famosi 2019, reality condotto anche per questa stagione da Alessia Marcuzzi. Non è la prima volta a un reality, nel 2005 infatti la donna aveva partecipato al reality show La talpa. Prima di poter osservare la sua prova all’Isola, scopriamo qualche informazione su Demetra, attrice ed ex modella statunitense

Il personaggio “Valentina” e l’arrivo del successo in Italia

La carriera di Demetra Hampton inizia come modella. A partire dal 1989, infatti, entra nel mondo delle passerelle per il suo paese natio (Filadelfia). Il futuro di attrice, invece, si delinea quando viene scelta per interpretare Valentina nella serie tv ispirata al fumetto di Guido Crepax (1988-1990). La sua interpretazione ha un tale successo che Demetra diventa famosa anche in Italia, paese dove l’attrice decide di stabilirsi. Seguono diversi film in cui entra a far parte come: Tre colonne in cronaca, Saint Tropez-Saint Tropez, Kreola, Chicken Park, Dio vede e provvede.

Oltre a dedicarsi alla sua attività di modella ed attrice, nel tempo libero la Hampton è una grande appassionata di sport estremi. Pratica infatti paracadutismo e spesso, per manifestazioni di beneficenza, guida auto e moto in diversi show.

Gli alti e bassi in amore di Demetra Hampton

Nel 1998, dopo la fine della sua presunta storia con Walter Armanini, coinvolto nello scandalo di Tangentopoli, l’attrice si è sposata con Luca Bielli. Un matrimonio non proprio felice il loro che, a detta di di Demetra, l’ha lasciata ferita. Armanini in ogni caso non fu l’unico amore citato dai giornali, nel corso degli anni infatti sono stati diversi i compagni fasulli messi al fianco della donna, un esempio è Vittorio Sgarbi. L’attrice ha poi parlato a Caffeina Magazine del suo uomo attuale, Paolo Filippucci a cui la donna è legata da 10 anni:”Forse è merito suo se sono rimasta in Italia. Ci siamo conosciuti nel 2008 in un ristorante di Roma, mi ha aspettata fuori per due ore e mezza per chiedermi il numero, è il mio principe azzurro”. I due si sono uniti in matrimonio nel giugno del 2018.

