Marina La Rosa: marito, età e vita privata. Cosa fa oggi Chi è Marina La Rosa e vita privata

Tra i nomi che compongono il cast per l’Isola dei famosi 2019 c’è anche quello di Marina La Rosa. La famosa showgirl, diventata nota per essere entrata nelle case degli italiani grazie al Grande Fratello, ne ha fatta di strada dopo la fine del suo primo reality. Scopriamo di più, allora, sul conto di Marina.

Marina La Rosa: chi è

Originaria di Messina, dove è nata il 21 gennaio 1977 (41 anni), Marina La Rosa è un concentrato di energia che si sviluppa in 170 cm per 52 kg. Figlia di Giuseppina e Giuseppe, Marina è cresciuta con le tre sorelle (Michela, Mariamalia e Ginevra) e il (fratello Giovanni). Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico si è laureata in Psicologia. Al momento è sposata con l’avvocato Guido Bellitti dal settembre 2010. Ña coppia ha avuto due figli: Andrea Renato (nato nel 2009) e Gabriele (2011).

Nel 2000 Marina partecipa ai provini per la prima edizione del Grande Fratello. Una volta entrata nella casa più spiata dagli italiani, raggiunge una visibilità che non la lascerà più. L’esperienza che le dona la notorietà durerà 70 giorni. Una volta uscita, segue un periodo di ospitate nei programmi Mediaset dove si fa notare per la sua sensualità.

Dopo lo slancio del Grande Fratello, la carriera di Marina

Nel 2002 La Rosa ottiene un piccolo ruolo in Beautiful, cui seguono qualche puntata per Un posto al sole e Carabinieri. Si appassiona poi al teatro e debutta sul palcoscenico con lo spettacolo Elettra. Finita la stagione teatrale 2007/2008, Marina si cimenta in una nuova prova: quella di conduttrice. L’anno seguente conduce infatti il programma Vita in crociera, trasmesso su Rete A.

Successivamente si prende una pausa dal mondo spettacolo, tempo che spende dedicandosi alla famiglia e ai figli. Torna in televisione nel 2015, ospite al Maurizio Costanzo Show. Riprende poi la sua presenza in televisione. Diventa opinionista de Il giallo della settimana, spin-off di Quarto Grado e, nel novembre 2018, partecipa sempre come opinionista al programma Gialappa’s Band “Mai dire Talk”. Anche nel 2019, a quanto pare, continuerà la partecipazione di Marina La Rosa sul piccolo schermo, il primo incarico: l‘Isola dei famosi 2019.

