Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo

Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il gruppo formato solo da ragazze “Kandeggina Gang“. Nel giugno 1980 Jo è capolista del Partito Rock, che arriva a presentarsi alle elezioni comunali.

Abdelkader Ghezzal all’Isola dei Famosi: chi è, carriera e biografia



Jo Squillo: la carriera in tv

Jo Squillo pubblica nel 1980 il suo primo LP “Girl” come solista e nel 1993 arriva in tv e presenta diversi programmi come “Il grande gioco dell’oca” e “Sanremo giovani” e dopo due anni il programma di moda “Kermesse“. Nel 1991 partecipa a Sanremo insieme alla collega Sabrina Salerno interpretando “Donne(oltre le gambe c’è di più)” il quale diventerà uno dei brani più cantati in quegli anni. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show “La fattoria“. Poco solo qualche settimane Jo viene squalificata perché non ha rispettato una delle regole del programma. Inoltre Jo Squillo è entrata dal 2017 nel cast di Detto Fatto -condotto adesso da Bianca Gauccero – nel ruolo di opinionista di moda.

Jo Squillo: gli impegni sociali

Squillo dagli anni 2000 ricopre il ruolo di portavoce nella battaglia contro la violenza sulle donne ed è stata anche eletta come la donna simbolo della lotta al maschilismo.

Jo Squillo: la vita privata

Jo Squillo è si è sposata negli anni Ottanta Gianni Mucciacci, ex componente del gruppo “Kaos Rock” ma la coppia non ha mai avuto figli: hanno deciso di dedicare la loro vita alla carriera. Quest’anno Jo ha deciso inoltre di entrare nel cast dell’Isola dei Famosi e affrontare questa nuova sfida su un’isola deserta, lontana da casa e dal marito. Chissà se riuscirà a sopravvivere a questa dura esperienza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM