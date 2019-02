Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è

Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social.

Taylor Mega: i followers su Instagram

Taylor Mega vanta migliaia di centinaia di followers su Instagram e altrettanti like alle sue foto: foto molto provocanti in cui mostra il suo fisico mozzafiato; gli occhi più critici hanno notato ovviamente i ritocchini chirurgici a cui si è sottoposta. Ha dichiarato inoltre che grazie a questo social network riesce a guadagnare e ad avere molta popolarità.

Taylor Mega: la vita privata

Taylor Mega ha guadagnato l’attenzione del media e dei paparazzi anche grazie ai suoi flirt. Nel 2018 ha avuto una storia d’amore estiva con Flavio Briatore: i due si sono conosciuti l’estate scorsa in Sardegna ma è finita poco dopo qualche mese. Si è poi avvicinata ad alcuni dei cantanti trap più noti nel mondo della musica italiana: prima ha frequentato Sfera Ebbasta, e adesso si è fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang.

Taylor Mega: l’Isola dei Famosi

Taylor Mega ha deciso di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotto anche quest’anno dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Il programma andrà in onda in prima serata su Canale 5 tra qualche settimana. Già sono noti i nomi dei primi concorrenti tra cui Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin-inviato delle edizioni precedenti-Jo Squillo, Luca Vismara, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, le sorelle Viktorija e Virginia Mihajlovic. Doveva esserci anche il fratello della show girl Belen Rodriguez, Jeremias ma qualche giorno fa ha avuto un incidente che gli ha causato una frattura al polso per cui non potrà sbarcare sull’Isola.

